Insolvenz nach Silvester-Brand: Restaurant Au Vieux Chalet meldet Konkurs an

Das Restaurant Au Vieux Chalet in Lens meldet Konkurs an. Dies ist eine direkte Folge der Brandkatastrophe in Crans-Montana, bei der im Januar 2026 41 Menschen ums Leben kamen.

Das Restaurant Au Vieux Chalet in Lens hat am 1. Januar 2026 offiziell Konkurs angemeldet. Diese wirtschaftliche Pleite ist eine direkte und schwerwiegende Konsequenz der verheerenden Silvester-Nacht, die in die Geschichte der Region Crans-Montana einging. Die Behörde schloss alle drei Lokale des Betreiberpaares Jessica M. und Jacques M. unmittelbar nach der Brandkatastrophe.

Auslöser war brennender Schaumstoff

Das Inferno ereignete sich in der Bar Le Constellation in der Silvesternacht auf den 1. Jänner 2026. Auslöser war ein Funke, der von einer Partyfontäne stammte. Dieser Funke geriet an der Decke aufgebracht auf den Schaumstoff und引发了 den Brand. Die Flammen breiteten sich innerhalb kürzester Zeit explosionsartig aus, was zu einer massiven Gefahr für die Anwesenden führte.

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41 Tote und über 100 Verletzte

Die Bilanz dieser Nacht ist verheerend. Insgesamt 41 Menschen kamen bei der Katastrophe ums Leben. Mehr als 100 Personen wurden verletzt, wobei rund 80 der Opfer schwere bis schwerste Brandverletzungen erlittenen. Die dramatischen Umstände des Brandes haben nicht nur die Opfer und deren Angehörige getroffen, sondern auch das gesamte Unternehmen der Betreiber unter enorme wirtschaftliche und rechtliche Druck gesetzt.

Ermittlungen gegen Betreiber und Gemeinde

Gegen die Betreiberin Jessica M. und den Betreiber Jacques M. laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft weiter. Ihnen wird unter anderem der Verdacht der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und der fahrlässigen Brandstiftung gemacht. Auch gegen mehr als ein Dutzend Mitarbeiter der Gemeinde Crans-Montana wird ermittelt. Die Behörden haben eingeräumt, dass vorgeschriebene Brandschutzkontrollen versäumt wurden, was die Fahrlässigkeit in der Aufsicht belegt.

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Jacques M. mehrfach in Untersuchungshaft

Die rechtliche Situation von Jacques M. ist komplex. Er war nach einer anfänglichen Untersuchungshaft Anfang des Jahres nach rund zwei Wochen gegen Kaution freigelassen worden. Im August desselben Jahres wurde er erneut festgenommen. Diesmal ging es um den Verdacht häuslicher Gewalt gegen seine Ehefrau Jessica. Auch in diesem Fall gilt weiterhin die Unschuldsvermutung, solange keine rechtskräftige Verurteilung vorliegt.

Zukunftsprognosen für Le Senso bleiben offen

Die Insolvenz des Restaurants Au Vieux Chalet in Lens markiert den vorläufigen Höhepunkt der wirtschaftlichen Folgen. Über die wirtschaftliche Zukunft des zweiten geschlossenen Restaurants Le Senso in Crans-Montana liegen derzeit keine näheren Angaben vor. Die Schließung aller drei Etablissements hat das Unternehmen in eine existenzielle Krise gestürzt, die nun vor Gericht und im Insolvenzverfahren geklärt werden muss.