FES Fire Expert Solutions in Engerwitzdorf ist insolvent. 22 Mitarbeiter betroffen. Gläubiger sollen 20 Prozent erhalten. Details zum Rettungsschirm.

Die FES Fire Expert Solutions GmbH in Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich, hat die Zahlungsunfähigkeit gemeldet. Das Linzer Landesgericht eröffnete am Freitag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Diese Entwicklung trifft die Belegschaft und Lieferanten kurz vor der Weihnachtszeit.

Finanzielle Einbrüche und Schuldenlast

Das Alpenländische Kreditorenverband (AKV) beziffert die betroffenen Schulden auf rund 2,5 Millionen Euro. Insgesamt sind 22 Mitarbeiter und etwa 80 Gläubiger von der Krise betroffen. Der finanzielle Absturz war in nur einem Jahr extrem: Noch im Vorjahr wies die Firma einen Bilanzgewinn von rund 770.000 Euro aus. Ein Jahr später blieben davon nur noch etwa 4.000 Euro übrig.

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Auch der Umsatz ging deutlich zurück, von 6,4 Millionen Euro auf 5,6 Millionen Euro. Das Unternehmen führt die Insolvenz auf die schwache Konjunktur, hohe Inflation, gestiegene Zinsen und Probleme in der Baubranche zurück. Besonders schwer wogen mehrere Schadens- und Gewährleistungsfälle bei Großprojekten. Dadurch wurden Zahlungen in Höhe von rund 500.000 Euro vorläufig zurückgehalten, was die Firma zusätzlich in finanzielle Schwierigkeiten brachte.

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Sanierungskonzept und Investor

Trotz der Insolvenzanmeldung existiert ein konkreter Sanierungsplan. Dieser sieht eine Rückzahlung von insgesamt 20 Prozent der anerkannten Gläubigerforderungen innerhalb von zwei Jahren vor. Die Finanzierung soll vor allem durch den Einstieg eines finanzstarken Investors gelingen. Erste Gespräche zu diesem Zweck fanden bereits vor der Insolvenzeröffnung statt.

Ob die Rettung des Unternehmens gelingt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Die Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 19. Jänner 2027 anmelden. Über den Sanierungsplan soll am 9. März 2027 verhandelt werden. Der genaue Zeitpunkt der Entscheidung steht noch aus, doch die Fristen sind klar definiert.