Das traditionsreiche Gasthaus Vogelleitner in St. Aegyd am Neuwalde ist insolvent. Die Schulden belaufen sich auf 339.000 Euro, verursacht durch sinkende Gästezahlen und hohe Energiekosten.

Das Gasthaus Vogelleitner in St. Aegyd am Neuwalde im Bezirk Lilienfeld hat seine Zahlungsunfähigkeit angemeldet und befindet sich nun im gerichtlichen Sanierungsverfahren. Der Familienbetrieb, der seit 1898 besteht und bereits in vierter Generation geführt wird, musste am Mittwoch offiziell bekannt geben, dass das Vermögen des Inhabers Maximilian Vogelleitner der Insolenzzuständigkeit unterliegt. Die Gründe für das Ende einer langjährigen Tradition liegen in einer Kombination aus sinkenden Einnahmen und explodierenden Betriebskosten.

Sanierungsverfahren vor dem Landesgericht

Das Landesgericht St. Pölten hat am Mittwoch die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung für Maximilian Vogelleitner verfügt. Dieses Verfahren wurde vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) kommuniziert und markiert den offiziellen rechtlichen Schritt zur Bewältigung der finanziellen Krise des historischen Gastgewerbebetriebs. Die Entscheidung des Gerichts zwingt den Betreiber dazu, die Steuerung der geschäftlichen und finanziellen Angelegenheiten an einen vom Gericht bestellten Sachwalter abzugeben, um die Gläubigerinteressen zu wahren und eine strukturierte Lösung herbeizuführen.

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Finanzielle Belastungen und Gläubigerforderungen

Die finanzielle Situation des Unternehmens hatte sich über mehrere Jahre hinweg massiv verschlechtert, wobei die Gesamtverschuldung nun exakt 339.000 Euro beträgt. Laut Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbands sind insgesamt zwölf Gläubiger mit Forderungen betroffen, die sich aus diesen Verbindlichkeiten ergeben. Die Belastung wird durch umfangreiche Investitionen in die Immobilie in den vergangenen Jahren sowie durch die massiv gestiegenen Energiekosten verstärkt, die die Marge des Betriebs erheblich unter Druck gesetzt haben.

Ursachen: Pandemie, Investitionen und Energiepreise

Maximilian Vogelleitner gibt an, dass die Corona-Pandemie den entscheidenden Wendepunkt für den Niedergang des Traditionsunternehmens darstellte, da die Gäste- und Nächtigungszahlen seitdem deutlich rückläufig sind. Zusätzlich zu diesem strukturellen Rückgang der Einnahmen lasteten die gestiegenen Energiepreise schwer auf dem Betrieb. Die Mehrkosten konnten nicht vollständig an die Gäste weitergegeben werden, was zu einem weiteren deutlichen Umsatzrückgang führte. Der Betrieb mit Zimmervermietung konnte diese Kostensteigerungen nicht mehr ausgleichen, was die Liquidität erschöpfte.

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Situation der Mitarbeiter und Betriebsstruktur

Trotz der Insolvenzsituation besteht eine gewisse Stabilisierung für die Belegschaft, da die Gehälter der derzeit sechs angestellten Mitarbeiter bis einschließlich September 2026 garantiert bezahlt werden. Diese langfristige Sicherheitsgarantie soll den Übergang im Sanierungsverfahren erleichtern und soziale Härten vermeiden. Die Betriebsliegenschaft selbst steht weiterhin im Alleineigentum des Gastronomen, was bedeutet, dass das Immobilienvermögen nicht sofort liquidiert wird, sondern Teil der Sanierungsstrategie ist.

Zukunftsaussichten und nächste Schritte

Die Zukunft des 128 Jahre alten Familienbetriebs hängt nun von der erfolgreiche Durchführung des Sanierungsverfahrens ab. Der Eigentümer maximilian Vogelleitner muss in Absprache mit dem Sachwalter und den Gläubigern einen Plan vorlegen, wie die Schulden in Höhe von 339.000 Euro beglichen oder gestundet werden können. Ob das Gasthaus Vogelleitner in St. Aegyd am Neuwalde seine Türen unter neuer rechtlicher Struktur wieder öffnen kann, oder ob eine Versteigerung oder Schließung droht, steht noch nicht fest. Der Fokus liegt derzeit darauf, die verbleibenden Werte zu erhalten und die Verbindlichkeiten zu regulieren.