Insolvenz des Dressurpferde-Händlers Dr. Susanna Wagner: 22 Gläubiger verlieren

Das Unternehmen von Dr. Susanna Wagner ist insolvent. Die Verbindlichkeiten betragen 10,3 Millionen Euro. 22 Gläubiger sollen 20 Prozent erhalten.

Ein Unternehmen, das auf die Zucht und den Verkauf hochwertiger Dressurpferde spezialisiert ist, hat eine massive finanzielle Krise durchlebt. Die geschäftsführende Gesellschafterin Dr. Susanna Wagner scheint laut Firmenbuch als Inhaberin des Betriebs auf. Aufgrund fehlender Liquidität konnten die laufenden Ausgaben nicht mehr gedeckt werden. Dies führte schließlich zur offiziellen Erklärung der Insolvenz.

Milliardenschaden durch gestiegene Futterkosten

Die Ursachen für das finanzielle Desaster liegen teilweise in veränderten biologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Gerade sonnige, kältere Tage sorgen für ein vermehrtes Auftreten von Fruktan im Gras. Dieser Umstand begünstigt die Stoffwechselerkrankung Hufrehe bei Pferden, was die Gesundheitsvorsorge und die Kosten für die Tiere erhöht. Der hohe Zuckeranteil im Futter sollte traditionell durch eine langsame Umstellung auf Heu vermieden werden, doch diese Maßnahmen reichten nicht aus, um die Schuldenberge zu bewältigen.

Also read Bekannter Wiener Buchverlag steht vor dem Aus

Höhe der Verbindlichkeiten und Betroffene

Die finanzielle Belastung für das Unternehmen ist enorm hoch. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 10,3 Millionen Euro. Insgesamt sind 22 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Es handelt sich dabei um eine signifikante Anzahl von Partnern, die mit Forderungen am Unternehmen beteiligt waren. Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen keine, was die Situation für die direkte Belegschaft entlastet, aber die Komplexität der Gläubigerstruktur erhöht.

Advertisement

Sanierungsplan und Quote für Gläubiger

Trotz der Millionenpleite ist geplant, den Betrieb fortzuführen. Dies geschieht durch einen spezifischen Sanierungsplan, der den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent bietet. Sie sollen somit ein Fünftel ihrer anerkannten Forderungen zurückerhalten. Dieses Modell bietet eine Chance, die Insolvenz zu überstehen und die Geschäftstätigkeit mit Dr. Susanna Wagner als Führungskraft aufrechtzuerhalten, während die Schulden langsam abgebaut werden.

Entscheidungstermin im Januar 2027

Ein wichtiges Datum steht bereits fest. Am 27. Jänner 2027 wird es dann ernst: An diesem Tag sollen die Gläubiger über den Sanierungsplan abstimmen. Ob die Pferde-Firma damit den Weg aus der Millionenpleite schafft, ist noch offen. Die Zukunft des Unternehmens hängt maßgeblich von der Zustimmung der 22 Gläubiger ab, die entscheiden, ob der Vorschlag der geschäftsführenden Gesellschafterin Dr. Susanna Wagner akzeptiert wird.