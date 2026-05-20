Insolvente Signa-Gesellschaft holt sich renommierten Mieter für Luxusquartier in Wien - Luxusboutique Hackett London kehrt in Wiener Innenstadt zurück

The insolvent Signa-Gesellschaft secured a significant tenant for one of its best properties, thereby enhancing the prestige of the luxury quarter. The Golden Quarter in the heart of Vienna, which was developed by Rene Benko, is now home to the crème de la crème of the design world, with their flagship stores.

Die insolvente Signa-Gesellschaft hat einen prominenten Mieter in ihre beste Immobilien und erhält somit den Glanz des Luxusquartiers. Der Goldene Quartier im Herzen von Wien wurde von Rene Benko zur Luxusmeile entwickelt.

Seine Insolvenz hat dem Glanz des Ortes offenbar nicht geschadet. Ein Traum von Rene Benko hat sich eindeutig erfüllt: Das Goldene Quartier hat er zur absoluten Luxusmeile in Wien entwickelt, wo die Crème de la Crème der Designerwelt ihre Flagship-Stores präsentiert. Although Rene Benko no longer sits at the helm, but in detention in Innsbruck, the attractiveness of the Golden Quarter has not been affected.

Norbert Abel currently manages the insolvency of Signa Prime, which includes companies such as the Hotel Park Hyatt in Vienna and the Kaufhaus Tyrol in Innsbruck. Negotiations for the sale of the five-star hotel on the Freyung have been intense for the past year, but unfortunately, they have not been able to reach a conclusion. The Constitutional Court resides in the vicinity. The sales administrators have already sold another property in the Golden Quarter





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