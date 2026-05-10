Innovative Laufschuhe: Spitzenläufer und Hobbyläufer - Weltspitze oder Performance?

Performance-orientierte Läuferinnen und Läufer starten am Sonntag beim "Wings for Life"-World-Run mit speziell geschäumten Sohlen und Carbon-Platten. Diese Innovationen sollen auch Hobbyläufern helfen, ihre Läufe zu verbessern. Professor Tilp erklärt, wie die Trampolin-Effekt durch die Kombination von weichem Schaum und harten Carbon-Teilen entsteht und wie er die Auswirkungen auf die Muskelfasern und die Sehnen untersuchen könnte.

Spitzenläufer erzielen mit speziell geschäumten Sohlen und Carbon-Platten neue Weltrekorde. Helfen diese Innovationen auch Hobbyläufer n? Ob in Kumberg bei Graz oder Kuala Lumpur, Neusach am Weissensee oder New York, Villach oder Valencia: Überall starten am Sonntag Läuferinnen und Läufer beim "Wings for Life"-World-Run.

Weltweit werden es wohl über 300.000 sein, allein in Österreich waren es vergangenes Jahr knapp 74.000. Performance-orientierte Startende werden dabei unter Umständen in Laufschuhen mit integrierten Carbon-Elementen und geschäumten Hightech-Sohlen am Start stehen. Vorbild ist die Weltspitze. Nicht zuletzt die Schuhe sollen für die Fabelzeiten beim London Marathon verantwortlich sein.

Erstmals gelang dort in einem regulären Wettbewerb das Durchbrechen der "Schallmauer" von zwei Stunden auf der 42,195 km langen Distanz. Die schnellsten Männer und Frauen waren dabei mit Laufschuhen unterwegs, die gerade einmal 97 g pro Schuh wiegen.

Möglich ist diese Leichtgewichtigkeit durch eine Mittelsohle aus Polyethyl-Vinylacetat (PEVA), einem thermoplastischen Kunststoff, der eine geringe Dichte – und damit wenig Gewicht – aufweist, aber hochreaktiv ist, erklärt, Professor für Biomechanik, Bewegungs- und Trainingswissenschaft am Institut für Bewegungswissenschaften der Universität Graz: "Das heißt, die Sohle gibt die durch das Auftreten zugeführte und elastisch gespeicherte Energie nicht nur sehr schnell, sondern auch zu 80 bis 90 Prozent wieder zurück.

" Dieser Rebound-Effekt lag bei Vorgängermodellen bei 60 bis 70 Prozent. Hier beantwortet unsere Wissenschaftsredaktion mithilfe von Forscher:innen, was Sie schon immer wissen wollten. Sie hätten da noch eine Frage? Senden Sie diese an Tilp vergleicht das Phänomen mit einem aufspringenden Ball, der im Zurückspringen annähernd, aber eben nicht ganz die Ausgangshöhe erreicht.

Dazu kommen Carbon-Komponenten – flächig oder nur am Sohlenrand verlaufende Platten –, die im Vorfußbereich in die Sohle eingebaut sind und den Schuh in einer vorgeprägten Rundung versteifen. Der Bewegungswissenschaftler spricht von einem "Wippeneffekt", der das Gewicht auf den Vorfuß und das Zehengrundgelenk konzentriert, so die Vorwärtsbewegung unterstützt und die Schrittlänge vergrößert.

"Das spart Kraft, weil weniger Muskeln zu aktivieren sind und weniger mechanische Energie verloren geht. " Dadurch verbessere sich die Laufökonomie. "Der Läufer braucht bei gleicher Geschwindigkeit drei bis vier Prozent weniger Sauerstoff, das bringt ein um bis zu zwei Prozent höheres Tempo," rechnet Tilp vor. In der Weltspitze kann das über Sieg und Niederlage – oder eben den Weltrekord – entscheiden.

"Es wäre interessant, zu untersuchen, wie sich die neue Generation Laufschuhe auf die Kontraktion der Muskelfasern und die Ausdehnung der Sehnen auswirkt," steckt er mögliche Forschungsthemen ab, die er in den neuen Labors seines Instituts unter die Lupe nehmen könnte. Für Läuferinnen und Läufer spürbar wird die im Zusammenspiel von weichem, reaktivem Schaum und harten, vorgeformten Carbon-Teilen entstehende trampolinähnliche Wirkung der Schuhe aber erst bei höherem Tempo. Konkret: Bei Kilometerzeiten über vier Minuten bringt diese Schuhtechnologie wenig bis nichts





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