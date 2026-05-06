Zwölf Tiroler Unternehmen wurden im Rahmen der zweiten Verleihung des MutMacher-Preises für ihren Mut und ihre Innovationskraft ausgezeichnet.

In der beeindruckenden Kulisse des Atriums der Moser Holding kam es kürzlich zu einem besonderen Ereignis, das weit über eine bloße Preisverleihung hinausging. Die Tirol er Tageszeitung organisierte zum zweiten Mal den Wirtschaft spreis MutMacher, eine Initiative, die gezielt darauf ausgerichtet ist, den Unternehmergeist und die Innovation skraft innerhalb der Tirol er Wirtschaft slandschaft zu fördern.

Insgesamt zwölf Unternehmen wurden für ihren außergewöhnlichen Mut und ihre Fähigkeit, neue Wege zu gehen, geehrt. Die Veranstaltung unterstrich die Notwendigkeit, in Zeiten des schnellen Wandels nicht nur auf bestehende Strukturen zu setzen, sondern aktiv nach neuen, zukunftsweisenden Lösungen zu suchen. Die Anwesenheit zahlreicher Wirtschaftsvertreter verdeutlichte, dass das Thema Wagemut in der Region einen hohen Stellenwert genießt.

Silvia Lieb, die Vorstandsvorsitzende der Moser Holding, betonte während der Feierlichkeiten die gesellschaftliche und mediale Verantwortung, nicht nur über die vielfältigen Probleme und wirtschaftlichen Hürden zu berichten, sondern gezielt den Fokus auf positive Beispiele und mutige Lösungsansätze zu legen. Sie vertrat die Ansicht, dass Mut eine ansteckende Eigenschaft ist, die wie ein Impuls auf andere Menschen wirkt und so eine Kettenreaktion an Innovationen auslösen kann.

Ergänzend dazu führte Matthias Krapf, der Geschäftsführer und Chefredakteur des TT-Verlags, aus, dass Mut die fundamentale Basis für Erfolg in sämtlichen Lebensbereichen darstelle. Er hob hervor, wie essenziell es sei, sich Dinge zuzutrauen und bewusst die eigene Komfortzone zu verlassen, um echte Veränderungen herbeizuführen und Fortschritt zu generieren. Ohne dieses Risiko bleibe man oft in stagnierenden Mustern gefangen, was in einer globalisierten Welt zunehmend riskant ist.

Ein besonderes Highlight des Abends waren die Jurypreise, die in vier spezifischen Kategorien verliehen wurden. Diese Auszeichnungen gingen an Unternehmen, die in ihren jeweiligen Feldern Maßstäbe gesetzt haben. So wurde die wiegon GmbH für ihre herausragenden Innovationen im Bereich der Produkte und Dienstleistungen geehrt. Die GMD GmbH erhielt den Preis für einen gelungenen Neustart, was zeigt, dass auch nach Rückschlägen oder in Transformationsphasen große Erfolge möglich sind.

Ein weiterer wichtiger Aspekt war die soziale Verantwortung, in der die Naturabiomat GmbH durch ihr gesellschaftliches Engagement überzeugte. Abschließend wurde die IDM Energiesysteme GmbH in der Kategorie Energie und Nachhaltigkeit ausgezeichnet, ein Bereich, der angesichts der aktuellen Klimakrise von überragender Bedeutung ist. Diese Preise wurden von den Partnerunternehmen des MutMacher überreicht, was die starke Vernetzung der lokalen Wirtschaft symbolisiert.

Die Bedeutung solcher Auszeichnungen liegt nicht nur in der Anerkennung der bereits erbrachten Leistungen, sondern vor allem in der Signalwirkung für die gesamte Region. Wenn junge Gründer und etablierte Unternehmer sehen, dass unkonventionelle Ansätze und mutige Entscheidungen gewürdigt werden, sinkt die Hemmschwelle für eigene Innovationen. Der MutMacher-Preis fungiert somit als Katalysator für eine dynamischere Wirtschaftskultur in Tirol.

Es geht darum, eine Umgebung zu schaffen, in der Fehler nicht nur toleriert, sondern als notwendige Schritte auf dem Weg zum Erfolg begriffen werden. Indem die Tiroler Tageszeitung diese Plattform bietet, leistet sie einen wertvollen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts und motiviert eine neue Generation von Unternehmern, die Verantwortung für die Zukunft ihrer Betriebe und der gesamten Gesellschaft zu übernehmen.

Die Veranstaltung, moderiert von Anita Kapferer, zeigte eindrucksvoll, dass die Kombination aus Tradition und Fortschritt der Schlüssel zum langfristigen Wohlstand ist





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