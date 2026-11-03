Inncontro Festival 2026: Solidarität und Migration im Fokus

Das 9. Internationale Filmfestival Inncontro findet vom 5. bis 7. November in Innsbruck statt. Unter dem Motto zusammen.halten werden Filme zu Migration und Zusammenhalt gezeigt.

Das neunte Internationale Filmfestival Inncontro findet vom 5. bis 7. November 2026 im Leokino in Innsbruck statt. Die Organisatoren stellen die diesjährige Ausgabe unter das klare Motto "zusammen.halten", um nach neuen und bewährten Formen der gesellschaftlichen Solidarität zu suchen. Das Programm konzentriert sich dabei auf Themen wie Migration, den sozialen Zusammenhalt in Nachbarschaften sowie den Widerstand gegen Ausgrenzung und Diskriminierung.

Eröffnung mit feministischer Geschichte Indiens

Die Eröffnung am Donnerstag, 5. November 2026, widmet sich dem indischen Yugantar Film Collective, das bereits 1980 gegründet wurde. Es gilt als das erste feministische Filmkollektiv Indiens und arbeitete historisch eng mit Frauen- und Protestbewegungen zusammen. Die beiden gezeigten Werke "Molkarin" und "Sudesha" stammen aus der frühen Phase des Kollektivs und beleuchten lokale Kämpfe um Gerechtigkeit.

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Der Film "Molkarin" entstand in Zusammenarbeit mit Hausangestellten in Pune und dokumentiert deren Kampf für bessere Arbeitsbedingungen. "Sudesha" porträtiert eine Aktivistin der Chipko-Bewegung, die im Himalaya gegen die Abholzung der Wälder demonstrierte. Diese Werke setzen einen starken Akzent auf grassroots-Initiativen und kollektives Handeln.

Dokumentationen über Migration und Rassismus

Am Freitag, 6. November 2026, fokussiert das Programm auf die österreichische Vergangenheit mit dem Film "Die Möllner Briefe" von Martina Priessner. Das Werk erinnert an den rassistischen Brandanschlag von Mölln im Jahr 1992. Hunderte Briefe des Mitgefühls für die betroffenen Familien wurden damals nicht zugestellt und lagen jahrzehntelang im Archiv.

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Martina Priessner rückt in ihrem Dokumentarfilm die Perspektive der Überlebenden und der Angehörigen der Opfer in den Mittelpunkt. Der Filmdienst bewertet den Beitrag als kraftvolles Plädoyer gegen das Vergessen dieser historischen Verbrechen. Parallel dazu stellt der Film "Baba, Ne Yapmayı Düşünüyorsun?" von Tolga Karaaslan einen österreichischen Akzent dar.

Tolga Karaaslan begleitet in diesem Werk seinen Vater Celal, dessen Leben von Migration, schwerer körperlicher Arbeit und Krankheit geprägt ist. Die Erzählung entsteht aus der Frage des Vaters nach dem weiteren Lebensweg und führt zu einer Annäherung der Generationen. Der Film reist durch die Familiengeschichte zwischen Österreich und der Türkei und gewann bei der Diagonale 2026 den Großen Diagonale-Preis sowie den Mabacher Award.

Internationale Perspektiven und ziviler Widerstand

Am Samstag, 7. November 2026, präsentiert der Film "100 Sunsets" der tibetisch-kanadischen Regisseurin Kunsang Kyirong. Der Spielfilm spielt im Torontoer Stadtteil Parkdale und folgt der jungen Kunsel. Sie freundet sich mit einer neu zugezogenen Nachbarin an und sucht nach ihrem Platz zwischen der tibetischen Gemeinschaft und dem Leben in der kanadischen Großstadt.

Den Abschluss des Festivals bildet der Film "Everybody to Kenmure Street" von Felipe Bustos Sierra. Das Werk rekonstruiert einen außergewöhnlichen Tag im Mai 2021 in Glasgow. Als britische Einwanderungsbeamte zwei Männer festnehmen wollten, formierte sich sofort Widerstand in der Bevölkerung.

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Ein Aktivist legte sich unter den Wagen der Behörden, woraufhin immer mehr Menschen hinzukamen und sich zu einer großen Solidaritätsbewegung zusammenschlossen. Am Ende des Vorfalls wurden die beiden Männer freigelassen. Der Film erhielt beim Sundance Film Festival einen Spezialpreis der Jury für zivilen Widerstand und unterstreicht damit die zentrale Thematik des Festivals.