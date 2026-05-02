Inklusive Modenschau in Innsbruck: Ein Fest der Vielfalt

Am 7. Mai 2026 zeigen Models mit und ohne Behinderung gemeinsam auf dem Laufsteg im DEZ Innsbruck, dass Schönheit und Würde für jeden Menschen gelten. Die Veranstaltung wird von RollOn Austria organisiert und soll ein Zeichen für Inklusion und respektvolles Miteinander setzen.

Innsbruck bereitet sich auf eine außergewöhnliche Mode nschau vor, die am 7. Mai 2026 im Glashaus auf dem DEZ -Areal stattfinden wird. Diese Veranstaltung ist mehr als nur eine Präsentation aktueller Mode – sie ist ein starkes Statement für Inklusion , Vielfalt und die Würde jedes einzelnen Menschen.

Marianne Hengl, die Obfrau von RollOn Austria, bezeichnet das Projekt als ihr Herzensanliegen. Ihr Ziel ist es, durch die gemeinsame Präsentation von Models mit und ohne Behinderung zu zeigen, dass Schönheit in all ihren Formen existiert und dass jeder Mensch einen selbstverständlichen Platz in unserer Gesellschaft verdient. Die Modenschau soll Vorurteile abbauen und ein Zeichen für respektvolles Miteinander setzen. Die Models, eine Mischung aus Profis und Hobby-Models, wurden durch ein öffentliches Casting ausgewählt.

Eine Jury hatte die Aufgabe, aus einer Vielzahl von Bewerbern die acht Teilnehmer – sechs Frauen und zwei Männer – zu küren, die die Botschaft der Inklusion am besten verkörpern. Die Gruppe ist bewusst vielfältig zusammengestellt. Unter den Models befindet sich beispielsweise eine Schafbauerin, die ihre Leidenschaft für die Mode mit ihrer beruflichen Tätigkeit verbindet, und eine junge Frau mit stark eingeschränkter Sehkraft, die beweist, dass auch mit einer Behinderung die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben möglich ist.

Diese Vielfalt ist kein Zufall, sondern ein bewusstes Signal: Inklusion bedeutet nicht, Menschen anzupassen oder ihnen Mitleid zu empfinden, sondern sie so zu sehen und zu akzeptieren, wie sie sind, und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Individualität zu zeigen. Die Modenschau soll ein Fest der Unterschiede sein, bei dem jeder Mensch gefeiert wird. Die Veranstaltung wird von Denise Neher moderiert, die mit ihrer charmanten Art den Abend begleiten wird.

Für die musikalische Untermalung sorgen die Tiroler Sängerinnen Nadine Beiler und Laurena, die gemeinsam mit dem querschnittsgelähmten Saxophonisten Hans Lechner auftreten werden. Auch hier wird das Prinzip der Inklusion großgeschrieben. Hans Lechner ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Menschen mit Behinderung ihre Leidenschaften ausleben und künstlerisch tätig sein können. Marianne Hengl betont, dass Inklusion kein vorübergehender Trend, sondern ein grundlegendes Menschenrecht ist.

Die Modenschau soll daher nicht nur ein einmaliges Ereignis sein, sondern ein Impuls für eine nachhaltige Veränderung in der Gesellschaft. Florian Prodinger, der Center Manager des DEZ, sieht die Veranstaltung als eine wichtige Bereicherung für Innsbruck. Er ist überzeugt, dass der Abend dazu beitragen wird, Berührungsängste abzubauen, Begegnungen zu ermöglichen und die Kraft der Vielfalt zu demonstrieren. Der Eintritt zur Modenschau ist frei, um eine Spende für RollOn Austria wird jedoch gebeten, um die wichtige Arbeit der Organisation zu unterstützen.

Claudia Schuler und Julia Lau werden ebenfalls am 7. Mai bei der Modenschau in Innsbruck dabei sein und die Botschaft der Inklusion unterstützen. Die Veranstaltung verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden, das die Herzen der Zuschauer berühren und zum Nachdenken anregen wird. Es ist eine Gelegenheit, die Schönheit der Vielfalt zu feiern und ein Zeichen für eine inklusive Gesellschaft zu setzen.

Die Modenschau im DEZ ist ein Beweis dafür, dass Inklusion nicht nur eine Idee ist, sondern in der Praxis gelebt werden kann und eine Bereicherung für uns alle darstellt





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