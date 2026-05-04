Inklusion als strategische Chance: Tiroler Unternehmen setzen auf neue Personalansätze

Tirols Wirtschaft steht vor einem massiven Fachkräftemangel. Eine Veranstaltung am 7. Mai in Innsbruck zeigt, wie Unternehmen durch Inklusion von Menschen mit Behinderungen neue Potenziale erschließen und langfristig qualifizierte Mitarbeiter gewinnen können. Praxisbeispiele und Expert:innen diskutieren innovative Personalstrategien.

Tirol s Wirtschaft steht vor einer massiven demografischen Herausforderung. Prognosen zeigen, dass die Erwerbsbevölkerung im Bundesland bis 2050 um 10,9 Prozent sinken wird, was den Fachkräftemangel weiter verschärft.

In diesem Kontext wird Inklusion zunehmend als strategische Chance für Unternehmen gesehen. Der Zero Project Unternehmensdialog Tirol lädt am 7. Mai in Innsbruck zu einer Veranstaltung unter dem Titel „Innovative Wege im Personalmanagement – Personal suchen, finden, halten“ ein. Ziel ist es, EntscheiderInnen, Personalverantwortliche und UnternehmerInnen für die Potenziale von Menschen mit Behinderungen zu sensibilisieren und praktische Lösungsansätze aufzuzeigen.

Johannes Schranz, stellvertretender Landesgeschäftsführer des AMS Tirol, betont, dass Inklusion nicht nur eine ökonomische Notwendigkeit, sondern auch eine gesellschaftliche Verpflichtung sei. Ein moderner Arbeitsmarkt benötige Unternehmen, die Inklusion als festen Bestandteil ihrer Unternehmenskultur verstehen, um stabile Teams und nachhaltigen Erfolg zu gewährleisten. Praxisbeispiele von Unternehmen wie der Raiffeisen-Landesbank Tirol, Primark und dem Roten Kreuz zeigen, wie die Integration gelingen kann. Ergänzt wird das Programm durch eine Keynote des Para-Sportlers Benjamin Hundsbichler.

Die Veranstaltung findet am 7. Mai von 16 bis 18 Uhr im Bfi Tirol in Innsbruck statt. Unterstützung erhalten Betriebe dabei vom NEBA-Betriebsservice, das als zentrale Anlaufstelle fungiert. Angelika Alp-Hoskowetz, Leiterin der Landesstelle des Sozialministeriumservice in Tirol, weist darauf hin, dass Tiroler Unternehmen jährlich über 13 Millionen Euro an Ausgleichstaxen zahlen, weil sie Menschen mit Behinderungen nicht oder nur unzureichend beschäftigen.

Unternehmen, die hingegen selbst beschäftigen oder ausbilden, profitieren nicht nur finanziell, sondern positionieren sich auch als attraktive Arbeitgeber, erweitern ihren Kundenkreis und haben mit dem NEBA-Betriebsservice einen verlässlichen Partner. Die Veranstaltung bietet somit eine Plattform für den Austausch über innovative Personalstrategien und zeigt auf, wie Inklusion nicht nur eine moralische, sondern auch eine wirtschaftliche Chance darstellt





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