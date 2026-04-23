Ingrid Thurnher zur neuen ORF-Generaldirektorin gewählt – Stiftungsrat fordert umfassende Aufklärung

Der ORF-Stiftungsrat hat Ingrid Thurnher mit überwältigender Mehrheit zur neuen Generaldirektorin gewählt. Gleichzeitig wurden umfassende Untersuchungen zu den jüngsten Skandalen um Strobl, Ziegler und Schöber beschlossen.

Eine äußerst bedeutsame und intensiv geführte Sitzung des Stiftungsrat s des Österreich ischen Rundfunks ( ORF ) fand statt, in deren Zentrum die Wahl der ORF -Spitze sowohl für die aktuelle Periode bis 2026 als auch die Planung der kommenden Geschäftsperiode ab 2027 standen.

Die Atmosphäre war von vornherein angespannt, was durch die Worte der interimistischen ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher unterstrichen wurde, die den Stiftungsräten im Vorfeld der Sitzung 'hartes Sitzfleisch' wünschte – eine Anspielung auf die erwartete Dauer und Komplexität der Entscheidungen. Ursprünglich war lediglich die Wahl einer Interimsführung bis zum Jahresende vorgesehen. Die jüngsten Ereignisse, insbesondere der Rauswurf von Personen aufgrund von Vorwürfen unangemessenen Verhaltens, führten jedoch zu einer Erweiterung der Tagesordnung.

Es wurde beschlossen, dass eine umfassende Untersuchung der Vorfälle notwendig ist, um die Integrität des ORF zu gewährleisten und das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen. Konkret bedeutet dies die eingehende Prüfung von Berichten über den ehemaligen ORF-NÖ-Direktor Robert Ziegler, den ORF-III-Chef Peter Schöber und den Compliance-Bericht im Zusammenhang mit der Causa Weißmann. Diese Berichte sollen Licht in die dunklen Ecken bringen und mögliche Fehlverhalten aufdecken. Im Laufe der Sitzung bestätigten sich die Erwartungen hinsichtlich der Intensität der Auseinandersetzung.

Der Stiftungsrat stimmte einstimmig zu, Einsicht in den Compliance-Bericht, den umstrittenen Luxuspensionsvertrag von Alexander Strobl sowie die Prüfberichte bezüglich der Affäre um Ziegler und Schöber zu nehmen. Diese Entscheidung unterstreicht den Willen des Stiftungsrats, die Vorgänge transparent aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ein weiteres wichtiges Thema war die mögliche Existenz von Unvereinbarkeiten innerhalb des Stiftungsrats selbst. Insbesondere die Lobbying-Tätigkeiten der beiden Vorsitzenden, Martin Lederer und Gregor Schütze, wurden intensiv diskutiert.

Lederer wies jegliche Interessenskonflikte von sich, obwohl er beispielsweise den Skiverband berät, der regelmäßig mit dem ORF über Fernsehrechte und Vertragsbedingungen verhandelt. Diese Konstellation wirft Fragen nach der Unabhängigkeit und Objektivität der Entscheidungsfindung auf. Die Diskussion verdeutlichte die Notwendigkeit klarer Regeln und Transparenz bei der Ausübung von Nebentätigkeiten durch Mitglieder des Stiftungsrats, um das Vertrauen in die Institution zu wahren. Die Komplexität der Materie und die unterschiedlichen Interessen der Beteiligten führten zu einer langen und kontroversen Debatte.

Bereits im Vorfeld der Sitzung galt Ingrid Thurnher als klare Favoritin für das Amt der ORF-Generaldirektorin. Von den insgesamt elf Bewerbern für die Position wurde lediglich sie zu einem persönlichen Hearing eingeladen, was ihre hohe Reputation und die Unterstützung innerhalb des Stiftungsrats signalisierte. Die Erwartungen bestätigten sich: Thurnher erhielt eine überwältigende Mehrheit von 31 von 35 Stimmen.

Diese deutliche Zustimmung unterstreicht das Vertrauen des Stiftungsrats in ihre Führungsqualitäten und ihre Fähigkeit, den ORF in eine stabile und erfolgreiche Zukunft zu führen. Gegen ihre Wahl stimmten Peter Westenthaler, Christoph Urtz und Thomas Prantner. Alexander Zach enthielt sich seiner Stimme. Die Wahl von Ingrid Thurnher markiert einen wichtigen Wendepunkt für den ORF.

Sie steht nun vor der Herausforderung, das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen, die interne Kultur zu verbessern und den ORF als unabhängigen und qualitativ hochwertigen Medienanbieter zu positionieren. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob sie dieser Aufgabe gewachsen ist. Die Entscheidung des Stiftungsrats ist ein klares Signal für Kontinuität und Stabilität in einer Zeit des Umbruchs und der Herausforderungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk





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