Ingrid Thurnher wird ORF-Interimschefin – Turbulente Wahl inmitten von Belastungs-Vorwürfen

Nach einer turbulenten Sitzung hat der ORF-Stiftungsrat Ingrid Thurnher zur Interimschefin gewählt. Die Entscheidung fällt inmitten schwerer Vorwürfe gegen Ex-ORF-Chef Roland Weißmann.

Die Entscheidung um die Nachfolge von Alexander Wrabetz als ORF -Generaldirektor ist mit der Wahl von Ingrid Thurnher als Interimschefin abgeschlossen, jedoch keineswegs ohne Kontroversen. Nach einer als ‚turbulenten‘ beschriebenen Sitzung des Stiftungsrat s am Donnerstagnachmittag wurde Thurnher mit einer deutlichen Mehrheit von 31 zu 3 Stimmen, bei einer Enthaltung, gewählt.

Sie wird somit als zweite Frau seit 1967 die Leitung des Österreichischen Rundfunks übernehmen, allerdings zunächst nur bis Ende des Jahres 2026. Diese Übergangslösung wirft bereits Fragen nach der langfristigen strategischen Ausrichtung des ORF auf und unterstreicht die tiefe Zerrissenheit innerhalb der Institution. Die Wahl erfolgte inmitten schwerer Vorwürfe gegen den zurückgetretenen ORF-Chef Roland Weißmann, der von einer ORF-Mitarbeiterin sexueller Belästigung beschuldigt wird.

Die veröffentlichten Chatprotokolle, die diese Vorwürfe untermauern sollen, wurden von Thurnher selbst als ‚verstörend, schockierend und inakzeptabel‘ bezeichnet, obwohl eine interne Compliance-Kommission zu dem Schluss kam, dass keine sexuelle Belästigung vorliege. Diese Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Vorfälle durch die betroffene Mitarbeiterin und der Einschätzung der Compliance-Kommission hat die Stimmung im ORF weiter verschlechtert und die Glaubwürdigkeit der Institution in Frage gestellt. Die Situation ist komplex und von zahlreichen Faktoren geprägt.

Einerseits steht die Notwendigkeit, den ORF nach dem Rücktritt von Wrabetz und den anschließenden Vorwürfen gegen Weißmann zu stabilisieren und eine klare Führungspersönlichkeit zu etablieren. Andererseits muss der ORF mit den internen Spannungen und dem Vertrauensverlust umgehen, der durch die Vorwürfe der sexuellen Belästigung entstanden ist. Die Wahl von Thurnher als Interimschefin ist somit ein Versuch, einen Neuanfang zu wagen und die Glaubwürdigkeit des ORF wiederherzustellen.

Allerdings wird ihre Position durch die bevorstehende Wahl der nächsten fünfjährigen ORF-Generaldirektorenperiode ab 2027 überschattet, die für den 11. August angesetzt ist. Es wird erwartet, dass die ehemalige ORF-General Roland Weißmann, trotz der Vorwürfe, eine Rolle in diesem Wahlprozess spielen wird, was die ohnehin angespannte Situation weiter verschärfen könnte. Die betroffene Mitarbeiterin hat sich nun erstmals öffentlich zu Wort gemeldet und Einblicke in den jahrelangen Chatverlauf gegeben, was die Debatte um die Vorwürfe weiter anheizt.

Beobachter gehen davon aus, dass Weißmann bei seinen finanziellen Forderungen (ursprünglich 3,9 Millionen Euro) nur einen Bruchteil erhalten wird. Die gesamte Angelegenheit wirft ein Schlaglicht auf die Machtstrukturen und die Unternehmenskultur innerhalb des ORF und verdeutlicht die Notwendigkeit einer umfassenden Reform. Die Entscheidung des Stiftungsrats ist nicht nur eine Personalentscheidung, sondern auch ein politisches Statement.

Die klare Mehrheit für Thurnher zeigt, dass die politischen Kräfte im Stiftungsrat eine schnelle und unkomplizierte Lösung angestrebt haben, um den ORF aus der Krise zu führen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob diese Lösung langfristig tragfähig ist und ob Thurnher in der Lage sein wird, die notwendigen Veränderungen innerhalb des ORF anzustoßen. Die Vorwürfe gegen Weißmann haben nicht nur die interne Debatte im ORF befeuert, sondern auch eine öffentliche Diskussion über sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch in den Medien ausgelöst.

Die Veröffentlichung der Chatprotokolle hat zu einer Welle der Empörung in der Öffentlichkeit geführt und den Ruf des ORF nachhaltig beschädigt. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass der ORF transparent und glaubwürdig mit den Vorwürfen umgeht und alle notwendigen Schritte unternimmt, um sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch in Zukunft zu verhindern. Die bevorstehende Wahl der nächsten ORF-Generaldirektorenperiode wird somit zu einem Lackmustest für die Zukunft des ORF und seiner Glaubwürdigkeit.

Die Herausforderungen sind enorm, und es bleibt abzuwarten, ob der ORF in der Lage sein wird, aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Die Redaktion von Krone Multimedia distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten in diesem Diskussionsforum und behält sich das Recht vor, verstoßende Beiträge zu löschen und rechtliche Schritte einzuleiten





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