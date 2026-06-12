Eine Influencerin aus Koblenz präsentiert nach einer Brust-OP ihre alten und neuen Implantate und spricht dabei eine klare Ansage an Kritiker. Sie verkleinerte von 810 auf 390 Milliliter, um gesundheitliche Beschwerden zu lindern.

Die Koblenz er Influencerin Nicolette hat nach ihrer Brustoperation ein deutliches Statement gegen Hater und Zweifler gesetzt. Vor zwei Wochen unterzog sie sich einer operativen Verkleinerung ihrer Brustimplantate , von riesigen 810 Milliliter auf nun 390 Milliliter.

Um den drastischen Unterschied zu visualisieren, zeigte sie in einem Video sowohl ihre alten als auch ihre neuen Implantate. Das ursprüngliche Volumen von 810 ml entsprach einem extremen F-Körbchen und brachte insgesamt 1,6 Kilogramm zusätzliches Gewicht mit sich. Zum Vergleich präsentierte sie ein Standardimplantat mit 320 Milliliter, das dem deutschen Durchschnitt bei Brustvergrößerungen entspreche. Ihre neue Größe von 390 Milliliter liegt damit nur geringfügig über diesem Durchschnitt.

Die 38-Jährige begründet den Schritt mit anhaltenden Rückenschmerzen, über die sie in der Vergangenheit häufig berichtet hatte. Das enorme Gewicht der früheren Implantate wird als wahrscheinliche Ursache für die Beschwerden gesehen. In ihrem Video wandte sie sich direkt an Kritiker und mögliche Mobber mit den Worten: Wenn jetzt noch einer sagt, meine Brüste sehen so aus wie vorher: Hater! Du hast früher auch andere Kinder von der Schaukel geschubst, oder? und Du Mobber!.

Diese klaren Ansagen zielen auf Personen, die eine Veränderung ihrer Brustgröße angezweifelt oder sie deswegen kritisiert hatten. Nicolette nutzt ihren sozialen Medien Auftritt, um nicht nur ihre persönliche Entscheidung zu erklären, sondern auch ein Zeichen gegen Body-Shaming und blinde Kritik zu setzen. Indem sie die konkreten Daten und das Gewicht offenlegt, macht sie die medizinischen und physischen Gründe für ihre Entscheidung transparent und entkräftet sofort jegliche Spekulationen über eine mögliche erneute Vergrößerung oder ein bloßesfollowing von Trends.

Ihre Offenheit soll andere dazu ermutigen, eigene gesundheitliche Entscheidungen zu treffen, ohne sich von negativen Kommentaren beeinflussen zu lassen. Die Berichterstattung portal tag24.de über dieses Video unterstreicht die Reichweite und das Interesse an solchen persönlichen Gesundheitsentscheidungen von Influencern





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