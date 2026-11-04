Inflationsprognose: EZB-Chef Martin Kocher warnt vor Eskalation

EZB-Vertreter Martin Kocher warnt vor weiterer Teuerung und lehnt kurzfristige Zinssenkungen ab. Ein Interview über Banken, Staatsausgaben und die geldpolitische Lage in Österreich und der Eurozone.

Die anhaltende Teuerung prägt derzeit nicht nur die politische Debatte in den USA, sondern belastet auch die Haushalte in Österreich massiv. Martin Kocher, Gouverneur der Nationalbank und österreich isches Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank ( EZB), erklärte im Interview mit Armin Wolf, dass die Inflation in der Eurozone aktuell bei vier Prozent liegt. Trotz dieses Wertes warnt der Wirtschaftsexperte davor, dass die Preisinflation weiterhin steigen könnte, bevor sie wieder auf das EZB -Ziel von zwei Prozent sinkt.

Zinserhöhungen bleiben zunächst zurück

Angesichts der fragilen wirtschaftlichen Lage nimmt sich Martin Kocher bei der Frage nach einer weiteren Zinserhöhung der EZB bewusste Zurückhaltung. Statt sofortiger Maßnahmen will die Notenbank zunächst abwarten, wie sich die Wahlen in den USA auf die globale Wirtschaft auswirken. Kocher betonte, dass Prognosen in der aktuellen Phase schwierig seien und sogar mit weiteren Eskalationen der Kosten gerechnet werden müsse. Eine Wiederholung der extremen "Horrorinflation" von 2022 sei jedoch nicht abzusehen.

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Kritik an hoher Bankenmarge und Zinspolitik

Das Gesprächsverhältnis zwischen der Nationalbank und dem Bankensektor geriet unter Druck, als Armin Wolf nach einer Erhöhung der Bankenabgabe fragte. Kocher verwies darauf, dass der Nationalbank primär an stabilen Banken gelegen sei, kritisierte aber indirekt die hohe Steuerlast in Österreich. Ein zentraler Kritikpunkt blieb die Diskrepanz bei den Zinssätzen: Während Privatkunden bei der Nationalbank 2,5 Prozent auf ihre Einlagen erhalten, zahlen die Geschäftsbanken ihren Kunden für das Parken des Geldes weit weniger als ein Prozent. Diese unterschiedliche Verzinsung führt zu hohen Gewinnmargen für die Institute.

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Politische Entscheidungen lasten auf dem Markt

Kocher räumte ein, dass die aktuelle Situation für Kunden problematisch sei, betonte jedoch, dass dies eine direkte Folge politischer Entscheidungen der letzten fünf bis zehn Jahre ist. Der Nationalbank-Chef weigerte sich zunächst, die Banken direkt aufzufordern, die Zinsen für Endkunden zu erhöhen. Auf Nachdruck hin bejahte er jedoch, dass der Wettbewerb sich verschärfen werde und manche Institute bereits deutlich mehr Zinsen zahlen. Dennoch bleibt die Haltung der Notenbank konservativ, da sie die geldpolitischen Auswirkungen solcher Verschiebungen beobachtet, ohne direkt in die Preisgestaltung einzugreifen.

Ablehnung von Helikoptergeld und Zukunftsdepot

Bei innenpolitischen Themen wie dem Zukunftsdepot und der geplanten Schenkung von 500 Euro pro Neugeborenem distanzierte sich Kocher von direkten Kommentare zur Ausgestaltung. Armin Wolf kritisierte diese Verteilung als "Helikoptergeld", das unabhängig vom Einkommen ausgezahlt werde. Kocher, der vor seinem Abschied aus der Politik von "nicht ganz einfachen Jahren" sprach, verwies darauf, dass die Nationalbank nicht für Einzelmaßnahmen zuständig sei. Wichtig sei stattdessen eine allgemeine Budgetkonsolidierung und der Aufbau von Kapital, auch wenn er die konkrete Ausgestaltung des Zukunftsdepots nicht als ideal ansieht.