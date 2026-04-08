Inflation in Österreich: Preise steigen weiter, Ende nicht in Sicht

Die Inflation in Österreich klettert auf 3,1 Prozent. Besonders betroffen sind Verbraucher an der Tankstelle, im Supermarkt und bei Dienstleistungen. Experten prognostizieren weitere Preissteigerungen.

NÖN.at verwendet Cookies, um Ihnen regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir Ihnen, die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser zuzulassen. Sollten Sie nicht wissen, wie das funktioniert, helfen Ihnen folgende Links: Viele Menschen hatten im März bei gleichem Einkommen weniger im Portemonnaie als noch vor einem Jahr. Die Inflation kletterte laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria – verglichen mit dem Vorjahresmonat – auf 3,1 Prozent.

Der Iran-Krieg treibt die Inflation in Österreich in die Höhe: Im März erreichte sie bereits 3,1 Prozent. Neben höheren Kosten an der Zapfsäule verteuern sich auch Dienstleistungen; Versicherungen und Reisen dürften folgen. Wifo-Ökonom Josef Baumgartner prognostiziert zudem steigende Strom- und Gaspreise ab der zweiten Jahreshälfte. Selbst bei einem schnellen Ende des Konflikts rechnet er mit einer Jahresinflation von rund 3 Prozent. Wer an der Zapfsäule oder an der Supermarktkasse steht, musste zuletzt oft schlucken. Auch der Blick auf den Versicherungsvertrag oder die Reisebüro-Rechnung könnte in den kommenden Monaten schmerzen. Österreich erlebt erneut einen deutlichen Preisanstieg – und ein rasches Ende ist nicht in Sicht.\Die steigende Inflation in Österreich ist ein Thema, das die Menschen derzeit stark beschäftigt. Die erhöhten Preise für Energie, Lebensmittel und Dienstleistungen belasten die Konsumenten und führen zu einer Verringerung der Kaufkraft. Besonders spürbar sind die Auswirkungen an der Tankstelle, im Supermarkt und bei den laufenden Kosten für Versicherungen. Die Prognosen von Ökonomen deuten darauf hin, dass die Inflation auch in den kommenden Monaten hoch bleiben wird, selbst wenn sich die geopolitische Lage entspannt. Dies bedeutet, dass die Bürger weiterhin mit steigenden Preisen rechnen müssen und ihr Budget entsprechend anpassen müssen. Die Regierung steht vor der Herausforderung, Maßnahmen zu ergreifen, um die Inflation einzudämmen und die wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten. Dazu gehören geldpolitische Instrumente, aber auch staatliche Unterstützung für einkommensschwache Haushalte.\Die Ursachen für die hohe Inflation sind vielfältig. Neben den direkten Auswirkungen des Iran-Krieges, wie beispielsweise höhere Energiepreise, spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Lieferkettenprobleme, die bereits während der Corona-Pandemie auftraten, haben sich teilweise noch verstärkt. Die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen ist weiterhin hoch, während das Angebot in manchen Bereichen begrenzt ist. Dies führt zu einem weiteren Anstieg der Preise. Zudem hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen erhöht, um der Inflation entgegenzuwirken. Dies verteuert Kredite und kann die Wirtschaft verlangsamen. Die Bekämpfung der Inflation erfordert einen umfassenden Ansatz, der sowohl geldpolitische als auch fiskalpolitische Maßnahmen umfasst. Es ist wichtig, die Ursachen der Inflation zu analysieren und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um die Preise zu stabilisieren und die Kaufkraft der Bürger zu erhalten. Die kommenden Monate werden zeigen, wie effektiv die getroffenen Maßnahmen sind und ob sich die Inflation wieder in Richtung der Zielmarke der EZB von 2 Prozent bewegt. Es ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen des Iran-Krieges noch länger spürbar sein werden und die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich beeinflussen





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