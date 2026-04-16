Inflation im März übertrifft Erwartungen – Iran-Konflikt treibt Preise an

Die Inflation im März lag mit 3,2 Prozent höher als prognostiziert. Hauptursache sind die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf Kraftstoff- und Heizölpreise. Auch Dienstleistungen tragen weiterhin zur Teuerung bei, während sich der Preisdruck bei Nahrungsmitteln abschwächt. Der Verkehrssektor verzeichnet deutliche Preisanstiege.

Die Inflation srate in Österreich hat im März die Erwartungen der Analysten übertroffen und ist auf 3,2 Prozent gestiegen. Dies stellt einen Anstieg um einen ganzen Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat Februar dar, in dem die Teuerung noch bei 2,2 Prozent lag. Die Schnellschätzungen hatten einen Wert von 3,1 Prozent prognostiziert, womit die tatsächliche Inflation srate um 0,1 Prozentpunkte höher ausfiel als angenommen.

Als maßgeblicher Auslöser für diese unerwartete Preissteigerung wird die Verschärfung des Konflikts im Iran und die damit verbundene Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus genannt. Diese geopolitischen Spannungen haben sich unmittelbar auf die Preise für Energieprodukte ausgewirkt, insbesondere auf Heizöl und Treibstoff, was sich deutlich in der Gesamtinflationsrate niederschlug. Laut Manuela Lenk, der fachstatistischen Generaldirektorin der Statistik Austria, sind jedoch auch weiterhin überdurchschnittlich gestiegene Preise für Dienstleistungen ein wesentlicher Faktor, der die Inflation antreibt. Es ist jedoch bemerkenswert, dass der Preisdruck bei Nahrungsmitteln im Berichtsmonat März nachgelassen hat. Dies deutet auf eine Entspannung in einem bisher stark von Preissteigerungen betroffenen Sektor hin, was für Verbraucher eine willkommene Nachricht sein könnte, auch wenn die Gesamtinflation weiterhin hoch bleibt.

Die Dynamik der Preisentwicklung zeigt sich somit als komplex und vielschichtig, beeinflusst von globalen Ereignissen und sektorspezifischen Entwicklungen. Besonders stark ins Gewicht fiel die Teuerung im März im Verkehrssektor. Hier verzeichneten die Preise einen Anstieg von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dieser Sektor trug mit beeindruckenden 0,87 Prozentpunkten zur gesamten Inflation im März bei. Im direkten Vergleich zum Februar stellen diese Zahlen eine erhebliche Preissteigerung dar, was auf die stark gestiegenen Kosten für Kraftstoffe und Transport zurückzuführen ist. Die Auswirkungen der globalen Energiepreisschwankungen, die auch durch die Unsicherheiten im Nahen Osten verstärkt werden, sind hier unübersehbar. Ähnlich wie im Vormonat bewegten sich die Preise für Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen auf einem konstant hohen Niveau. Mit einem Anstieg von 5,1 Prozent trugen sie weitere 0,65 Prozentpunkte zur Gesamtinflation bei. Dieser Sektor bleibt somit ein permanenter Treiber für die Teuerung, was die Ausgaben für Freizeit und Tourismus weiter verteuert.

Merklich stärker als im Februar fielen die Preissteigerungen für die Grundbedürfnisse wie Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe aus. Hier zogen die Preise durchschnittlich um 2,7 Prozent an und wirkten sich mit 0,56 Prozentpunkten auf die März-Inflation aus. Diese Entwicklung ist besonders besorgniserregend, da sie direkt die Haushaltsbudgets belastet und einen erheblichen Teil der Ausgaben der Haushalte ausmacht. Die steigenden Energiekosten, kombiniert mit den Preisen für Wohnraum und Wasser, stellen eine doppelte Herausforderung für viele Österreicher dar, insbesondere für Haushalte mit geringerem Einkommen.

Demgegenüber stand eine spürbare Abschwächung der Teuerung bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken. Hier fiel der Preisanstieg mit plus 2,3 Prozent im März weniger kräftig aus als in den Vormonaten. Dieser Sektor zeigte Anzeichen einer Stabilisierung, was angesichts der bisherigen starken Preissteigerungen eine positive Entwicklung darstellt. Zu den bemerkenswerten Preisdämpfern im März zählten spezifische Produkte, die deutliche Preisrückgänge verzeichneten. Dazu gehören Butter mit einem Rückgang von 24,6 Prozent, E-Bikes mit minus 15,8 Prozent, Flachfernseher mit minus 12,3 Prozent und Mobiltelefone mit minus 11,9 Prozent. Auch der Preis für elektrischen Strom sank um 8,3 Prozent. Diese Einzelentwicklungen deuten darauf hin, dass in bestimmten Konsumgüterbereichen der Preisdruck nachgelassen hat oder sogar in einen Rückgang übergegangen ist. Dies könnte auf eine Kombination aus saisonalen Effekten, verstärktem Wettbewerb oder einer Anpassung der Nachfrage nach früheren Preisanstiegen zurückzuführen sein. Während sich die Inflation in einigen Sektoren verlangsamt, bleiben die Auswirkungen globaler Ereignisse und die Entwicklung der Energiepreise entscheidende Faktoren, die die allgemeine Preisentwicklung in Österreich weiterhin maßgeblich beeinflussen und die Verbraucher vor Herausforderungen stellen





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