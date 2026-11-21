Infineon errichtet ab 2027 in Villach die erste europäische Großserie für GaN-Chips. Die EU fördert das Projekt mit 319 Millionen Euro. Das bietet KMU Zugang zu hochmodernster Halbleiterfertigung.

Das österreichische Villach wird ab Ende 2027 der zentrale Standort für die globale Massenproduktion von GaN-Leistungshalbleitern. Das Unternehmen Infineon hat am 27. Oktober 2026 den offiziellen Beschluss zur Errichtung dieser einzigartigen Fertigungsstätte auf dem High Tech Campus Villach gefasst. Bisherige erfolgreiche Tests auf einer lokalen Pilotlinie im September 2024, bei der weltweit erstmals 300-Millimeter-Wafer aus Galliumnitrid gefertigt wurden, bilden die technische Grundlage für dieseExpansion.

Milliardenausbau und EU-Förderung für Wafer

Der Investitionsplan des Halbleiterkonzerns umfasst einen Gesamtbetrag von rund 1,1 Milliarden Euro, der bis zum Jahr 2034 in den Ausbau der bestehenden Reinräume in Kärnten fließen wird. Diese massive Kapitalbindung wurde durch die Europäische Kommission im Rahmen des European Chips Act mit einer direkten Beihilfe in Höhe von 319 Millionen Euro deutlich unterstützt. Die Genehmigung dieser Förderung unterstreicht die strategische Bedeutung der Technologie für die digitale Souveränität Europas und sichert den Standort Villach als weltweit ersten Produktionsstandort für diese spezielle Wafergröße.

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Effizienzgewinne durch 300-Millimeter-Technologie

Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Technologies Austria, erklärt die technologische Dimension des Schritts von 200 auf 300 Millimeter Durchmesser. Dieser Umbruch ermöglicht es Infineon, pro Wafer 2,3-mal so viele Chips zu fertigen, was einen enormen Effizienzhebel in der Produktion darstellt. Die Entscheidung für Villach fiel zudem aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und der langjährigen Erfahrung der lokalen Teams mit Galliumnitrid-Materialien.

Die räumliche Nähe zwischen Entwicklung und Fertigung auf wenigen Kilometern ermöglicht schnelle Abstimmungsprozesse. Um die qualifizierten Arbeitsplätze an diesem innovativen Standort langfristig zu sichern, plant Infineon keine Neueinstellungen von außen. Stattdessen werden die bestehenden Beschäftigten gezielt für den Umgang mit den neuen Materialien und die zunehmend automatisierten Produktionsabläufe weiterqualifiziert.

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Vernetzung der regionalen High-Tech-Landschaft

Das Projekt ist eng in das Ökosystem des Silicon Alps Cluster eingebunden, der seit seiner Gründung im Jahr 2016 Unternehmen mit Forschungseinrichtungen in Villach und Graz verbindet. Robert Gfrerer vom Silicon Alps Cluster berichtet, dass dem Netzwerk aktuell rund 150 Partner angehören. Dabei stellen kleine und mittlere Unternehmen mit 64 Prozent den größten Anteil der Mitgliedsorganisationen dar, was die Bedeutung des Clusters für den heimischen Mittelstand unterstreicht.

Das Austrian Chips Competence Center, koordiniert seit Jänner 2025 gemeinsam mit fünf Forschungspartnern, bietet KMUs und Start-ups gezielte Unterstützung. Mit einem Budget von etwa acht Millionen Euro, von dem 55 Prozent explizit für diesen Sektor vorgesehen sind, werden Projekte von der ersten Produktidee bis zur Machbarkeitsstudie begleitet. Die Entwicklungsdauer für solche Vorhaben liegt in der Regel zwischen drei und neun Monaten.

Prototypenfertigung und technologische Infrastruktur

Für die frühe Phase der Produktentwicklung steht die MicroFab der Silicon Austria Labs in Villach zur Verfügung. Auf 1400 Quadratmetern Reinraumfläche können Unternehmen dort Prototypen herstellen und Kleinserien fertigen. Die Anlage ist für 200-Millimeter-Wafer ausgelegt und verarbeitet bis zu 25 Stück pro Charge. Dies schließt die Lücke zwischen erster Forschung und industrieller Reife, wie Aya Cohen, Leiterin der MicroFab, betont.

Zusätzlich erweitert das CHAMP-ION-Projekt, das am 10. Juni eröffnet wurde und ein Volumen von 50 Millionen Euro umfasst, die technischen Möglichkeiten. An diesem Projekt sind 21 Partner beteiligt. Die Kombination aus modernster Ausstattung wie dem Ätzsystem ULVAC NLD-5700 und der starken Vernetzung macht Villach zu einem der führenden Zentren für Halbleiterinnovationen in Europa.