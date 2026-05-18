India Rischko, eine erfolgreiche Choreografin, trainiierte eine ESC-Kandidatin namens Sarah Engels für den Musikwettbewerb in Wien. Am Anfang hatte Rischko Bedenken, ob der Auftritt so gut werden würde, wie sie sich vorgestellt hatte, da Engels noch nicht in perfektem Ausmaß Tänzerfahrungen hatte. Inzwischen ist Rischko jedoch sehr zufrieden mit Engels und ihrer Entwicklung. Sie ist fleißig und hat hart an sich gearbeitet, um sich zu verbessern. Rischko betont, dass sie streng ist, aber auch extrem viel lacht, um die Motivation ihrer Kandidatin zu erhalten.

India Rischko trainiert eine ESC-Kandidatin seit Monaten für den Musikwettbewerb in Wien . Die Star- Choreografin gibt zu: Am Anfang hatte sie Bedenken. Am Samstag trat Engels mit ihrem Song 'Fire' für Deutschland beim ESC in Wien an.

Bis zum letzten Tag vor dem Auftritt trainierte die Choreografin mit der Sängerin. Die beiden sind mittlerweile enge Freundinnen geworden. Doch wie bild.de berichtet, war der Anfang nicht leicht. Rischko gibt offen zu: 'Am Anfang hatte ich wirklich Bedenken, als ich sie das erste Mal bei mir hatte: Wird der Auftritt wirklich so gut werden, wie wir uns das vorstellen?

' Engels habe zwar Tänzerfahrungen gehabt, aber nicht in perfektem Ausmaß. Inzwischen ist die Trainerin mehr als zufrieden: 'Sarah hat hart an sich gearbeitet und sich weiterentwickelt. Sie ist unheimlich fleißig, ich habe selten so ein fleißiges Bienchen erlebt. Sie ist jetzt meine kleine Tanzmaus.

' 'Ich sage dann zu ihr: Komm, jetzt geben wir Gas, denk an den Kopf, denk an die Augen, da ist die Kamera. Wenn Sarah dann auf die Bühne geht, ist das so, als würde ich mein Kind abgeben', erklärt Rischko. Ihr Trainingsansatz ist klar: 'Ich bin zwar streng, aber wir lachen auch extrem viel.

' Engels sei sehr perfektionistisch veranlagt. Manchmal müsse sie die Sängerin bremsen und sagen: 'Hey, entspann dich, du schaffst das!





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