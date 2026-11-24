Die Designerin Ina Kent unterstützt mit einem limitierten Charm den Verein Wiener Frauenhäuser. Der Nettoerlös der Aktionstage und fünf Euro pro verkauftem Exemplar fließen in die Hilfe für betroffene Frauen.

Die Designerin Ina Kent setzt gemeinsam mit dem Verein Wiener Frauenhäuser ein orangefarbenes Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Im Rahmen der weltweiten Aktion '16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen' hat Ina Kent einen limitierten Charm entworfen, dessen Erlös den Wiener Frauenhäuser n zugutekommt. Sophia Diaba vom Verein Wiener Frauenhäuser begrüßt die Initiative als Beitrag zur Sichtbarkeit des Themas.

Der Charm trägt die Bezeichnung 'limited ed.3 orange metallic marigold' und kostet 45 Euro. Mit dem orangefarbenen Anhänger sollen Spenden für die Wiener Frauenhäuser gesammelt werden. Das Taschenlabel verbindet damit ein modisches Statement mit konkreter Hilfe für Betroffene.

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Nettoerlös aus dem Verkauf fließt an Wiener Frauenhäuser

Der gesamte Nettoerlös aus dem Verkauf während der Aktionstage geht an den Verein Wiener Frauenhäuser. Der Charm ist damit direkt an den Zeitraum der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gebunden.

Orange ist die Signalfarbe der UN-Kampagne 'Orange the World' und steht für eine helle, optimistische Zukunft ohne Gewalt an Frauen und Mädchen. Der Charm übersetzt diese Botschaft in den Alltag, denn er wird mit einem Karabiner und einem Baumwollbändchen an Tasche, Schlüsselbund oder Gürtelschlaufe eingehängt.

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Die Unterstützung endet nicht mit den Aktionstagen. Für jedes verkaufte Exemplar der limitierten Sonderedition werden fünf Euro gespendet, und zwar so lange, bis die gesamte Auflage ausverkauft ist.

Spenden finanzieren Erstausstattung für neue Wohnungen

Die Spenden kommen Frauen zugute, die nach einem Aufenthalt im Frauenhaus einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Konkret sollen damit Erstausstattungen für ihre neuen Wohnungen finanziert werden.

Die Einrichtungen des Vereins Wiener Frauenhäuser bieten betroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz, Zuflucht und Unterstützung auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Die Geschäftsführerin des Vereins betont, dass sich durch Spenden die Bedarfe der Frauen gezielt unterstützen lassen.

Ina Kent argumentiert, dass bereits erste Anzeichen gewalttätiger Verhaltensweisen nicht bagatellisiert werden dürfen. Die Geschäftsführerin des Vereins hält es ihrerseits für wichtig, die Verharmlosung von Gewalt an Frauen stärker zu thematisieren.

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Nach Angaben des Vereins bedeutet Gewaltschutz auch, Gewalt sichtbar zu machen, ein Bewusstsein zu schaffen sowie Vernetzung und Haltung zu zeigen. Genau an diesem Punkt setzt die Charity-Aktion des Taschenlabels Ina Kent an.

Künstlerinnen und Musiker setzen Zeichen in der Hofburg

Die Veranstaltung findet in der Wiener Hofburg statt, wo Musik, Tanz, Theater und Performance ein deutliches Zeichen gegen Gewalt setzen sollen. Die Bühne verbindet damit künstlerische Ausdrucksformen mit dem Anliegen der Aktion.

Zu den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern zählen Katia LeDoux, Catalina Molina, Christina Tscharyiski und SALÓ-Musiker Andi Binder. Ihre unterschiedlichen Generationen und künstlerischen Bereiche eint laut Veranstaltung eine gemeinsame Botschaft: Gewalt gegen Frauen und Mädchen darf nicht unsichtbar bleiben.

Durch den Abend führen Lilian Klebow und Mari Lang. Ina Kent unterstützt die Veranstaltung im Rahmen des Empfangs 'Friends of RISE!' und stellt dafür zusätzliche Charms aus der Sonderedition zur Verfügung.