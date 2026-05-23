Die Politik leidet unter Wutausbrüchen, mangelnder Dialogbereitschaft, egoistischer Schwarz-Weiß-Denken und beginnender Paranoia. Sie kämpft um ihr Selbstverständnis. Ein Psychiater erdiagnostiziert "kollektives Gaslighting" und "moralischem Narzissmus". DerPsychiater empfiehlt die tägliche Einübung des selbstkritischen Denkens an der Wirklichkeit.

Die Tür der psychiatrischen Praxis öffnet sich. Eine Patientin tritt ein. Es ist die Politik , die derzeit das Weltgeschehen bestimmt. Sie kämpft mit Wutausbrüchen, mangelnder Dialogbereitschaft, Egoismus, Schwarz-Weiß-Denken und beginnender Paranoia.

Sie will wissen, was mit ihr los ist und wie sie sich ändern kann. Ihr ist klar: So kann es nicht weitergehen. Der Psychiatcher zeigt auf die Couch. Mit einer Sitzung ist es nicht getan, doch mehrere Wochen später kann der Psychiater eine Hypothese aufstellen: Sie leiden an kollektivem Gaslighting und moralischem Narzissmus





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politik Psychiatrie Denkverboten Gaslighting Moralismus Kognitionsfrüherung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iranische Genehmigung für Schiffe in die rote Zone: Auswirkungen auf die Vereinigten Arabischen EmirateDie Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) werden von der iranischen Genehmigung abhängig, um Schiffe in die rote Zone zu lassen. Dies trifft die VAE hart, da sie die Kontrolle über strategisch wichtige Meerenge beanspruchen. Auch das Gebiet zwischen der iranischen Insel Keschm und Umm al-Kuwain in den Emiraten wird erfasst. Für Schiffe bedeutet das laut Iran, dass sie die Straße von Hormus künftig mit der Behörde absprechen und deren Genehmigung einholen müssen. Seit dem Ende des Kriegs mit den USA und Israel Ende Februar ist die Handelsroute durch den Iran blockiert, was die Weltmärkte erschüttert und den Ölpreis zeitweise massiv steigen lassen hat.

Read more »

Weise Donauquerung auf die Nordbrücke führt die Staatsbaubehörde (Asfinag) erneut auf die Allgemein nutricional für Autofahrer.Die Nordbrücke, eine der am stärksten frequentierten Donauquerungen, muss generalsaniert werden, um Sicherheit und Leistungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten, denn die Brücke ist müde geworden.

Read more »

Steigende Pensionsbeiträge und Kritik rasen über InflationDie Mehrheit der privaten Pensionsbeiträge steigt in Österreich ab dem 1. Januar um 2,95 Prozent. Die Anpassung unter Inflation für die meisten Pensionisten erspart 280 Millionen Euro, aber die Entscheidung der Regierung bricht mit dem Versicherungsprinzip und schwächt die Kaufkraft jener Menschen, die ihr Leben lang eingezahlt haben. Maria Belakowitsch kritisiert die Pensions-Lösung scharf und sieht darin "eiskalter Pensionsraub" und einen "respektlosen Anschlag auf die Lebensleistung unserer älteren Generation".

Read more »

Alisson Becker steht vor Wechsel zu Juventus, Liverpool könnte ihn behaltenNachdem Mohamed Salah und Andy Robertson angekündigt hatten, Abschied zu nehmen, steht nun auch Stammtorhüter Alisson Becker vor dem Aus. Laut Medienberichten aus Italien soll der 33-jährige Brasilianer unmittelbar vor einem Wechsel zu Juventus stehen. Die italienische "Gazzetta dello Sport" berichtet, habe Alisson den Turinern bereits seine grundsätzliche Zusage gegeben. Selbst eine mögliche Qualifikation der "Alten Dame" nur für die Europa League soll den Schlussmann nicht von einem Wechsel abhalten. Juventus befindet sich derzeit mitten im sportlichen Umbruch und setzt offenbar gezielt auf erfahrene Führungsspieler. Für Alisson wäre es eine Rückkehr nach Italien. Bereits zwischen 2016 und 2018 spielte er für die AS Roma, ehe er für rund 72 Millionen Euro nach Liverpool wechselte. An der Anfield Road entwickelte er sich zu einem der besten Torhüter der Welt und gewann unter anderem die Champions League, die Klub-WM sowie zweimal die englische Meisterschaft. Ein wesentlicher Faktor für die Wechselgedanken dürfte auch die Kaderplanung der "Reds" sein. Mit Giorgi Mamardashvili hat Liverpool bereits frühzeitig einen möglichen Nachfolger aufgebaut. Der georgische Nationaltorhüter gilt intern als zukünftige Nummer eins und soll mittelfristig mehr Spielzeit erhalten. Laut mehreren Berichten könnten die Gespräche noch vor Beginn der Weltmeisterschaft intensiviert werden. Juventus drängt offenbar auf eine rasche Einigung, um Planungssicherheit für die kommende Saison zu schaffen. Liverpool wiederum soll einem verdienten Spieler wie Alisson keine Steine in den Weg legen. Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports - von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Read more »