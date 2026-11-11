Impfkompetenz für Apotheker: Ärztekammer lehnt ab, Kammer begrüßt Änderung

Der Entwurf zur Einführung der Impfkompetenz in Apotheken stört die Ärztekammer wegen Sicherheitsbedenken. Apotheker sehen eine Chance zur Verbesserung der Durchimpfungsrate.

Der geplante Entwurf zur gesetzlichen Einführung einer Impfkompetenz für Apotheker in Österreich hat die fachlichen und berufsständischen Lager deutlich voneinander getrennt. Während die Apothekerkammer die Maßnahme als strategisch wichtigen Schritt zur Verbesserung des Gesundheitssystems lobt, sieht die Ärztekammer darin ein erhebliches Risiko für die Patientensicherheit. Die Debatte zeigt erneut die klassischen Grenzziehungen zwischen den Heilberufen, wobei Kritik auch an der politischen Durchführung des Gesetzgebungsverfahrens selbst geübt wird. Diese Polarisierung unterstreicht die Komplexität der anstehenden Reform im Gesundheitswesen.

Kritik am Gesetzgebungsverfahren

Das Bundeskanzleramt und der Verfassungsdienst haben gravierende Mängel im Verfahrensablauf bemängelt, die die demokratische Legitimation und fachliche Fundierung des Entwurfs infrage stellen. Der für die Begutachtung vorgesehene Zeitraum von lediglich sieben Tagen steht in krassem Widerspruch zur eigentlich vorgesehenen Frist von sechs Wochen. Diese ultrakurze Frist ermöglichte es den betroffenen Verbänden und Experten nicht, eine fundierte und umfassende Stellungnahme abzugeben. Zusätzlich fehle dem Entwurf laut gesetzlichen Vorgaben eine wirkungsorientierte Folgenabschätzung. Dadurch bleibt unklar, welche finanziellen Auswirkungen die Einführung der Impfkompetenz für die öffentliche Hand haben wird, was die Transparenz der Entscheidung weiter verringert.

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Positionen der Apothekenverbände

Die Apothekerkammer und der Apothekerverband heißen die gesetzliche Verankerung der Impfberechtigung für ihre Mitglieder ausdrücklich positiv willkommen. Sie argumentieren, dass dies der Schlüssel zur Schließung bestehender Impflücken und zur Erhöhung der allgemeinen Durchimpfungsrate sei. Internationale Erfahrungswerte würden diese Strategie bestätigen und die Notwendigkeit des Eingreifens belegen. Die Apotheker betonen zudem, dass das Angebot nicht von erwarteten Steigerungsraten abhängen dürfe, sondern auf der fachlichen Qualifikation und der medizinischen Sicherheit basieren müsse. Das Forum Pharmazie fordert daher, dass das Impfspektrum allein durch diese Kriterien bestimmt werden sollte und nicht durch politische Schwellenwerte.

Einschränkungen und Einzelzulassungen

Trotz der grundsätzlichen Unterstützung gibt es von Seiten der Apothekenverbände deutliche Kritik an der technischen Ausgestaltung der Regeln. Die Forderung, dass jede einzelne Impfung per Verordnung individuell zugelassen werden müsse, wird von der Apothekerkammer als sachlich nicht gerechtfertigt und zu starr kritisiert. Der Apothekerverband plädiert stattdessen für klare berufsrechtliche Befugnisse, die den Apothekern mehr Flexibilität bei der Durchführung von Impfungen geben. Auch eine umsatzsteuerliche Gleichstellung mit der ärztlichen Versorgung wird gefordert, um faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Eine zu enge Auslegung würde den Nutzen der Maßnahmen für die Bevölkerung unnötig begrenzen und die Effizienz der Apotheken als Impfstandorte untergraben.

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Sicherheitsbedenken der Ärztekammer

Gegenläufig dazu äußert die Ärztekammer eine entschiedene Ablehnung des Entwurfs und warnt vor der Ausweitung der Impfkompetenz auf nicht-ärztliches Personal. Die Kammer betont, dass eine Impfung weit mehr sei als ein rein mechanischer Akt des Injizierens. Sie umfasst eine umfassende medizinische Beurteilung des Patienten, eine detaillierte Beratung, die Aufklärung über Risiken und eine notwendige Nachbetreuung. Diese komplexen Prozesse würden im Entwurf nicht ausreichend berücksichtigt und stellten ein Risiko für die Patientensicherheit dar. Stattdessen fordert die Ärztekammer die Stärkung der bestehenden ärztlichen Impfstrukturen, anstatt neue, parallel laufende Systeme zu schaffen, die zu Verwirrung und Unsicherheit führen könnten.

Perspektiven bei Kindern und Jugendlichen

Neben den großen Verbänden äußerte auch die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) spezifische Bedenken, die über die allgemeine Debatte hinausgehen. Die Gesellschaft warnt ausdrücklich vor der Durchführung von Impfungen für Kinder und Jugendliche in Apotheken, da hier häufiger Komplikationen auftreten können. Dieses Risiko gelte auch für Personen über 60 Jahre, bei denen oft nicht bekannte Grunderkrankungen das Bild verzerren. Die ÖGKJ sieht daher eine fachliche und räumliche Trennung der Impfungen durch Apotheker von dieser vulnerablen Personengruppe als notwendig an, um die medizinische Sicherheit aller Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten. Die Diskussion um die Impfkompetenz bleibt somit bis auf Weiteres ein kontroverses Thema ohne breiten Konsens.