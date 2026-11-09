Impeachment-Verfahren gegen Verteidigungsminister Hegseth droht

Kongressabgeordneter Thomas Massie stellt Antrag gegen Pete Hegseth wegen Iran-Krieges. Abstimmung im Repräsentantenhaus steht bevor, hohe Hürden im Senat bestehen.

Verteidigungsminister Pete Hegseth sieht sich einem möglichen Amtsenthebung sverfahren gegenübergestellt, nachdem die Republikaner bei den US-Wahlen eine schwere Niederlage erlitten haben. Der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie hat den Prozess am Montag in Washington offiziell mit der Präsentation von Anklagepunkten gegen den Minister eingeleitet. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus könnte bereits am kommenden Mittwoch stattfinden.

Anklagepunkte gegen Verteidigungsminister Hegseth

Thomas Massie wirft Pete Hegseth Amtsverstöße in acht verschiedenen Bereichen vor. Der Hauptvorwurf lautet, der Minister habe ohne die erforderliche Zustimmung des Kongresses den Krieg gegen den Iran vorangetrieben. Dies gilt nach Ansicht von Massie als Überschreitung der Befugnisse des Verteidigungsministers. Der Vorschlag für das Impeachment-Verfahren wurde bereits im September eingereicht, könnte jedoch in dieser Woche endgültig im Repräsentantenhaus debattiert werden.

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Hohe Hürden im Senat für Amtsenthebung

Trotz der voranschreitenden Entwicklungen gibt es erhebliche rechtliche Hürden für eine tatsächliche Amtsenthebung. Sollte das Repräsentantenhaus zustimmen, müsste ein sogenannter Impeachment-Prozess vor dem US-Senat beginnen. Im Senat wäre dafür eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, um Pete Hegseth aus seinem Amt zu entfernen. Selbst wenn das Repräsentantenhaus mit den Stimmen der Demokraten und einiger republikanischer Abgeordneter stimmen würde, wäre im Senat die Zustimmung von zwei Dritteln der Senatoren nötig.

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Druck durch Midterms und Reaktion von Hegseth

Angesichts des steigenden politischen Drucks infolge der verheerenden Niederlage bei den Midterms steht die Regierung von Präsident Donald Trump wegen ihres Vorgehens im Iran-Krieg unter starker Beobachtung. In Reaktion auf die Situation kündigte Pete Hegseth seine erste Pressekonferenz im Pentagon seit etwa einem halben Jahr an. Diese soll am Dienstag um 14:00 Uhr (MEZ) stattfinden und thematisch auch das geplante Impeachment-Verfahren gegen ihn beleuchten. Medienberichten zufolge war dies die erste Pressekonferenz des Ministers im Pentagon seit Mai.

Stakeholder-Positionen und politische Dynamik

Die politische Landschaft ist durch interne Spannungen innerhalb der Republikanischen Partei geprägt. Thomas Massie, der bereits vor der Wahl die politischen Linien von Präsident Donald Trump verlassen hatte, hat den Antrag auf Amtsenthebung gestellt. Auch andere Republikaner wie French Hill haben nicht ausgeschlossen, dem Verfahren zuzustimmen. French Hill erklärte gegenüber dem Sender CBS, er wolle die Debatte verfolgen, um zu prüfen, ob ein Impeachment-Verfahren gerechtfertigt sei. Hegseth selbst wirkte gelassen und erklärte, man mache sich keine Sorgen darum, genug republikanische Unterstützung im Senat zu haben, um das Verfahren abzuwenden.