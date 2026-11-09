Immobilienmarkt Österreich: Preise sinken leicht trotz Zinsdruck

Die Immobilienpreise in Österreich sind im dritten Quartal 2026 gesunken. Raiffeisen-Experte Matthias Reith erklärt, warum Einkommenszuwächse den Markt stabilisieren.

Die gestiegenen Zinsen der Europäischen Zentralbank zeigen weiterhin ihre Wirkung auf den österreich ischen Wohnungsmarkt. Im dritten Quartal 2026 sind die Immobilienpreise im gesamten Bundesgebiet erstmals seit eineinhalb Jahren wieder gefallen. Der Rückgang fiel mit minus 0,2 Prozent zwar moderat aus, markiert jedoch einen spürbaren Wendepunkt nach einer langen Wachstumsphase. Experten sehen hierdurch den Beginn einer neuerlichen Korrekturphase, die die Preise vorübergehend unter Druck setzt.

Kernfaktoren und Marktmechanismen

Der primäre Auslöser für diese Preisdynamik ist der anhaltende Gegenwind durch die Zinserhöhungen der EZB. Der Ökonom Matthias Reith von Raiffeisen Research warnt, dass dieser Gegenwind in den kommenden Monaten noch eisiger werden dürfte. Eine weitere Zinswende der Europäischen Zentralbank in den nächsten Monaten ist wahrscheinlich und würde die Preise möglicherweise noch weiter nach unten treiben. Die Frage, ob die Ära steigender Immobilienwerte damit endgültig vorüber ist, beantwortet Reith jedoch mit einer klaren Absage. Eine fundamentale Trendumkehr ist nach seiner Einschätzung nicht wahrscheinlich, da strukturelle Faktoren dem Sinken entgegenwirken. Dies umfasst vor allem das extrem knappe Angebot an neuem Wohnraum und die weiterhin robusten Einkommensverhältnisse der Haushalte, die die Zahlungsfähigkeit stützen.

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Positionen der Marktteilnehmer

Matthias Reith betont, dass satten nominalen Einkommensanstiegen der letzten Jahre eine stabilisierende Funktion zukommt. Die hohen Tariflohnsteigerungen, die als Ausgleich zur rekordhohen Inflation dienten, haben die Haushalte finanziell gestärkt. Österreichische Familien haben heute rund 19 Prozent mehr Einkommen als in der Mitte des Jahres 2022. Diese Geldmehrheit erlaubt es den Käufern, höhere Kreditzinsen besser zu schultern als noch vor einigen Jahren. Ohne diese Einkommensdynamik wäre die monatliche Belastung für einen Kauf im dritten Quartal 2026 bei etwa 45 Prozent des Monatseinkommens geliegen. Stattdessen liegt sie im Durchschnitt bei 40 Prozent. Reith beschreibt diese Situation als Glücksfall für den Immobilienmarkt, obwohl die gestiegenen Personalkosten in der Bauwirtschaft die Baukosten ebenfalls in die Höhe getrieben haben. Die Banken wiederum beobachten eine leicht steigende Kreditnachfrage für das vierte Quartal, was die Preishaltung weiter stützt.

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Auswirkungen und Prognosen

Die Zinsentwicklung trifft unterschiedliche Marktsegmente unterschiedlich stark. Die jüngste Zinsentscheidung der EZB Anfang September hat insbesondere den Markt für Einfamilienhäuser außerhalb Wiens hart getroffen. Dort sind die Preise im dritten Quartal 2026 um 1,5 Prozent gesunken. Im Gegensatz dazu sind die Preise für Wohnungen in den Regionen außerhalb der Bundeshauptstadt weiter gestiegen. Dennoch ist ein Einfamilienhaus auf dem Land heute noch immer um 2,8 Prozent günstiger als noch vor vier Jahren. Die Finanzierbarkeit bleibt ein zentrales Thema: Ein durchschnittlicher Haushalt musste Ende 2025 bereits 37 Prozent seines Monatseinkommens für Zins und Tilgung einplanen. Zum Vergleich: Im Jahr 2023, am Höhepunkt der Zinswende, belief sich diese Quote auf fast die Hälfte des Einkommens.

Zukünftige Entwicklung bis 2027

Die Prognosen für die nächsten Jahre bleiben komplex und von weiteren Zinsentscheidungen abhängig. Matthias Reith rechnet damit, dass die EZB die Zinsentscheidung bis zu zweimal nachjustieren wird. Soll ein Durchschnittshaushalt seinen Hauskauf erst im Jahr 2027 verwirklichen, müsste er mit etwa 42 Prozent der monatlichen Einkommensbelastung rechnen. Dennoch werde der Immobilienkauf nicht wieder so unerschwinglich wie in den Jahren 2023 und 2024 sein. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Raiffeisen Research einen Preisanstieg von gut zwei Prozent nach einem Plus von einem Prozent im Vorjahr. Da die Inflation bei gut drei Prozent liegen wird, sinkt der reale Wert der Immobilien weiterhin leicht. Ab Ende 2027 wird mit sinkenden Leitzinsen gerechnet, was die Erschwinglichkeit wieder verbessern soll, jedoch nicht auf das Niveau vor dem Sommer 2022 zurückkehren wird. Mittelfristig sind nominelle Preisanstiegen von zwei bis drei Prozent wahrscheinlich.