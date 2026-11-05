Immobilienbetrug in Wien und NÖ: 24-Jähriger ergaunerte 124.400 Euro

Ein 24-Jähriger betrog Firmen in Wien und Niederösterreich durch vorgetäuschte Immobilienaufträge und erbeutete 124.400 Euro an Sicherheitsleistungen. Polizei fasste ihn.

Ein 24-jähriger Mann steht im Zentrum eines schwerwiegenden Betrugsfalls, der die Justizbehörden in Wien und Niederösterreich auf dem Laufenden hält. Die Ermittler des Landeskriminalamt s Niederösterreich haben diesen jungen Mann festgenommen, nachdem er nachweislich mehrere Unternehmen um insgesamt 124.400 Euro schädigte. Der Fall enthüllt eine sorgfältig geplante Masche, die auf dem Missbrauch von Vertrauensverhältnissen im Immobilienbereich basierte.

Die Masche mit vorgetäuschten Aufträgen

Der 24-Jährige gab sich selbst seit Anfang September 2026 als Manager einer fiktiven oder nicht existierenden Immobiliengesellschaft aus. Sein Ziel war es, an Entrümpelungsaufträge zu gelangen, die er jedoch nicht rechtmäßig ausschreiben durfte. Indem er behauptete, im Auftrag einer großen Firma zu handeln, versuchte er, Geschäfte abzuwickeln, die unter normalen Umständen einem offiziellen Vergabeverfahren unterliegen würden.

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Die Opfer waren Firmen, die primär aus Wien und dem umliegenden Niederösterreich stammen. Diese Unternehmen gaben der Vorgabe Glauben, dass sie echte Aufträge gewinnen könnten. Um sich für diese vermeintlichen Aufträge zu qualifizieren, verlangte der Betrüger, dass die Firmen branchenübliche Sicherheitsleistungen hinterlegten. Diese Zahlungen dienten eigentlich der Absicherung bei Vertragsbruch, wurden hier jedoch als direkte Einnahmequelle für den Täter genutzt.

Finanzieller Schaden und Geständnis

Der gesamte finanzielle Schaden beläuft sich auf exakt 124.400 Euro, die von den betroffenen Firmen an den Verdächtigen gezahlt wurden. Die Überweisungen erfolgten auf unterschiedliche Weise, wobei der Mann die Gelder teils per Überweisung und teils direkt in bar annahm. Diese Flexibilität bei den Zahlungsmodalitäten erschwerte denOpfern zunächst die Nachverfolgung der Gelder.

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Die Täter schränkten ihren Kreis der Opfer nicht ein, sondern agierten gezielt auf mehreren Ebenen. Die summierten Beträge zeigen, dass er über einen längeren Zeitraum und mit mehreren unterschiedlichen Firmen zusammengearbeitet hatte, bevor sein wahres Gesicht aufflog. Die Höhe des Betrags unterstreicht die Schwere der Straftat und die systematische Natur des Vorfalls.

Festnahme und rechtliche Konsequenzen

Die Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich schlugen schließlich zu. Bei seiner Einvernahme durch die Behörden zeigte sich der 24-Jährige umfassend geständig. Sein Eingeständnis bestätigte die Vorwürfe der Polizei und legte den Hergang der Tat offen. Diese klare Aussage war ein entscheidender Schritt für die weitere Strafverfolgung.

Am Mittwoch, 4. November, klickten die Handschellen für den Verdächtigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde er offiziell festgenommen. Anschließend wurde er in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Diese Haftmaßnahmen dienen der Sicherstellung des Verfahrens und der Gefahr der Flucht oder der Wiederholungstat.

Weitere Ermittlungen und mögliche Opfer

Trotz der Festnahme und des Geständnisses sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Die Polizei hält es für möglich, dass der 24-Jährige mit seiner Betrugsmasche noch weitere Unternehmen geschädigt hat, die bisher nicht gemeldet wurden. Es wird geprüft, ob die Zahl der Opfer größer ist als die aktuell bekannten.

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Falls weitere Betroffene in Erscheinung treten, könnten sich die finanziellen Verluste deutlich erhöhen. Die Behörden appellieren an eventuelle weitere Opfer, sich mit den Ermittlungsbehörden in Verbindung zu setzen. Der Fall bleibt ein aktives Thema der Strafverfolgung in der Region, bis alle Aspekte des Betrugs vollständig aufgeklärt sind.