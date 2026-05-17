Immersives Chaos im Wiener Odeon: „The Day Before“ zwischen Kunst und Überforderung

Im Wiener Odeon wird „The Day Before“ als immersives Musiktheater präsentiert, das von der künstlerischen Dynamik zwischen Brigitta Muntendorf und Christiane Jatahy getragen wird. Doch trotz lautstarker ultras verschlägt die Aufführung durch thematische Überlastung

Brigitta Muntendorf und Christiane Jatahy inszenieren im Wiener Odeon das immersive Musiktheaterstück „ The Day Before “. Der Raum verwandelt sich in einen Club mit offener Tanzfläche, verliebten Musikerinnen, Live-Projektionen und Publikum, das mitten im Geschehen steht.

Die Vorstellung gibt sich als letzte Feier vor einem drohenden Krieg, als Vorabend der Apokalypse. Ziel ist es, die Mechanismen von Gewalt und Krieg sichtbar zu machen und eine künstlerische Anklage gegen sich wiederholende historische Katastrophen zu formulieren. Doch trotz ambitionierter Ziele und reicher Handlungselemente bleibt die Inszenierung thematisch überladen. Material und Darsteller sind ebenso imposant wie chaotisch.

Brigitta Muntendorf, die für ihre großformatigen Klangprojekte bekannt ist, arbeitet hier mit der brasilianischen Regisseurin Christiane Jatahy zusammen, begleitet von Les Percussions de Strasbourg und dem Landesjugendchor Wien. Neben Klang und Gesang baut die Aufführung auf dem Text der spanischen Autorin Rosa Montero auf. Die Bühne ist übervoll: Zuschauer bewegen sich durch den Raum, Tänzerinnen performen ekstatisch, Kamerateams stürmen durch die Menge, Leinwände projizieren parallele Bildstränge, Chor und Schlagwerk überschneiden sich. Reizüberflutung ist das Grundprinzip.

Der Blick findet kaum Halt, und die Handlung entwickelt sich trotz aller Dynamik kaum. Die stärksten Szenen entfalten sich ironischerweise in den didaktischsten Passagen. Zu Beginn führt die Produktion in „Die Ilias, oder das Gedicht von der Gewalt“ von Simone Weil ein, einem Essay aus den Jahren 1939/40. Weils These – Krieg als Zentralelement der Gewalt – wird mit ihrer Biografie verknüpft.

Kurze Momente bringen Klarheit in das Materialchaos. Teilweise wirkt es, als hätten die Künstlerinnen zu viel Ideen auf einmal einbauen wollen. Homerische Figuren wie Briseis und Kassandra sind zentralen Szenen gewidmet: Briseis, gespielt von Margaux Marielle-Trehoüart, verkörpert den Krieg als narzisstische Wunde, während Kassandra, interpretiert von Sofia Jernberg, mit kraftvollen Gesangseinlagen überzeugt. Musikalisch gelingt vieles, was inhaltlich nicht konsistent wirkt.

Drei zitierte Sätze structurieren die Komposition leitmotivisch: Weils Frage „Wie viel Zeit verbringst du täglich damit nachzudenken?

“, die Aussage „Krieg ist eine narzisstische Wunde“ und Tschechows Metapher „Wenn du im ersten Akt eine Pistole an die Wand hängst, musst sie im zweiten abgesbossen werden“. Informationen zu verschiedenen Konflikten – vom Spanischen Bürgerkrieg über den Zweiten Weltkrieg bis zu aktuellen装. Statistiken sexualisierter Gewalt, Namen weiblicher Widerstandskämpferinnen und Reflexionen über Rollenbilder im Krieg werden projiziert. Jedes Element für sich wäre aussagekräftig, aber ohne klare Struktur scheint der Abend nur Material zu sammeln, ohne es zu ordnen.

Am Ende bleiben zwei Kernaussagen: „Alle Kriege sind der Trojanische Krieg“ und die Idee, dass Krieg ein universeller Mechanismus ist. Der Abend schließt mit der Botschaft von Mitgefühl als Rettungsidee und lässt die Party mit „Let the Sunshine In“ ausklingen





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

The Day Before Brigitta Muntendorf Christiane Jatahy Immersives Musiktheater Gewaltmuster

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Langer Stau: Lkw-Unfall bei Wiener StadionbrückeWIEN. Autofahrer, die am Freitag von der Bundeshauptstadt aus zum Wiener Flughafen in Schwechat oder generell über die Ostautobahn (A4) Richtung Burgenland unterwegs sein wollen, müssen rechtzeitig starten. Seit der Früh kommt es nach einem Lkw-Unfall im Bereich Stadionbrücke zu Problemen.

Read more »

Gütesiegel „Fotze“: Danke, Mama Ikki! | WZ • Wiener ZeitungWenn Ikkimel rappt, scheiden sich die Geister. Einer der Gründe: Ihre derbe Sprache. Warum wir Mama Ikkis Fotzigkeit in Zeiten wie diesen mehr denn je brauchen.

Read more »

Start der Wiener Festwochen: Chopins Trauermarsch als...Die in Wien und Basel ausgebildete Kunsthistorikerin schreibt seit 2000 für die „Presse“. Seit 2023 leitet sie gemeinsam mit Karl Gaulhofer das Feuilleton. Ein Buch hat sie auch geschrieben: „Lust und Tabu“, 2013, im Metroverlag.

Read more »

Sprachliche Reise durch die Wiener AusdrückeDer Wiener Publizist und Kulturjournalist Johann Werfring untersucht alte Wiener Ausdrücke und erforscht die sprachliche Geschichte des Wiener Dialekts. Er sucht nach der Herkunft von Wiener Kürzeln und Wortspielen und untersucht auch spezielle Wiener Ausdrücke wie den "Beserlpark" und den "Zeiserlwagen".

Read more »