Österreicher geben durchschnittlich 410 Euro für Weihnachten aus. Die Freude am Shopping ist trotz Inflation mit 58 Prozent auf dem höchsten Stand seit 2014.

In einer aktuellen Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts IMAS zeigen sich deutliche Verschiebungen im österreichischen Konsumverhalten zum Winterfest. Die anhaltende Teuerung dämpft zwar die Ausgaben freude der Bevölkerung für Weihnachtsgeschenke, doch die emotionale Zuwendung zum Fest hat einen neuen historischen Höchststand erreicht. Dies verdeutlicht, dass finanzielle Einschränkungen die traditionelle Freude an den Vorbereitungen nicht trüben können, sondern das Verhalten nur in der Höhe der Ausgaben modulieren.

Ausgaben sinken auf 410 Euro Durchschnitt

Laut der neuesten IMAS-Umfrage planen die Österreicher im aktuellen Jahr durchschnittlich 410 Euro für ihre Weihnachtseinkäufe auszugeben. Dieser Wert markiert eine spürbare Reduktion im Vergleich zum Vorjahr, als die Befragten im Durchschnitt noch 462 Euro für Geschenke veranschlagt hatten. Die Differenz von 52 Euro pro Haushalt oder Person ist ein klarer Indikator dafür, wie stark das Wirtschaftswetter die Planungen der Verbraucher beeinflusst.

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Als Hauptgrund für die Kürzung des Budgets führt die Mehrheit der Befragten die allgemeine Preiserhöhung an. Fünfundsiebzig Prozent der Teilnehmer geben an, dass die Teuerung direkt auf ihre Spendierfreude drückt. Dieses Phänomen ist nicht neu, doch die Konsistenz der Reaktion in diesem Jahr unterstreicht die anhaltende Belastung der privaten Haushalte durch die gestiegene Inflation im Alltag.

Freude am Shopping erreicht Rekordniveau seit 2014

Trotz der finanziellen Engpässe verzeichnet die emotionale Komponente des Weihnachts-Shopping einen einzigartigen Anstieg. Fünfundsiebzig Prozent der Befragten geben an, dass es ihnen Spaß macht, das Christkind zu spielen und Geschenke zu besorgen. Dies ist der höchste jemals gemessene Wert seit Beginn der IMAS-Langzeitmessung im Jahr 2014. Die Zahl steht in krassem Gegensatz zu den rein wirtschaftlichen Zwängen und zeigt eine starke kulturelle Verankerung.

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Im Jahr 2014, als die Langzeitmessung begann, hatten noch 42 Prozent der Befragten angegeben, dass ihnen die Weihnachtsbesorgungen Spaß machen. Im Laufe der Jahre stieg dieser Wert nahezu kontinuierlich an, wobei die aktuellen 58 Prozent einen deutlichen Peak darstellen. Gleichzeitig sind die Nennungen, die das Einkaufstraining als Belastung empfinden, von ursprünglich 33 Prozent im Jahr 2014 auf aktuell 13 Prozent gesunken.

Demografische Unterschiede und Zeitplanung

Bei der Analyse der Demografie zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen. Frauen haben mit 64 Prozent eine deutlich höhere Freude am Christmas-Shopping als Männer, die nur bei 52 Prozent liegen. Auch die Altersstruktur spielt eine große Rolle: Junge Menschen zwischen 16 und 34 Jahren zeigen mit 63 Prozent die höchste Begeisterung, während die älteren Gruppen (35 Jahre und älter) mit Werten von 56 bzw. 57 Prozent etwas zurückhaltender sind.

Die Timing-Strategien der Österreicher variieren stark. Vierundvierzig Prozent der Befragten beginnen bereits mit einem Vorlauf von ein bis drei Monaten, um ihre Präsente zu besorgen. Nur ein Drittel der Bevölkerung, nämlich 31 Prozent, schiebt den Start der Einkäufe bis auf die letzten drei Wochen vor Heiligabend hinaus. Die Höhe des geplanten Budgets korreliert dabei eng mit Faktoren wie Einkommen, Familienstand, Alter und formalem Bildungsabschluss.

Budgetstruktur und Methodik der Befragung

Die Verteilung der individuellen Budgets zeigt ein breites Spektrum an Sparwillen und Konsumbereitschaft. Sieben Prozent der Befragten haben ein sehr knappes Budget von maximal 100 Euro eingeplant. Sechzehn Prozent bewegen sich im Bereich von 100 bis 199 Euro, während 15 Prozent zwischen 200 und 299 Euro ausgeben wollen. Auf der oberen Spannbreite planen 18 Prozent der Befragten, zwischen 500 und 999 Euro zu investieren, und fünf Prozent verzichten gänzlich auf den Kauf von Geschenken.

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Die Datengrundlage für diese Einschätzung basiert auf einer repräsentativen Befragung, die IMAS im Oktober durchführte. Insgesamt wurden 1025 Personen ab 16 Jahren in persönlichen Interviews befragt. Die Methodik sichert eine hohe Validität der Ergebnisse und erlaubt einen präzisen Blick in die aktuellen Konsumgewohnheiten und emotionalen Einstellungen der österreichischen Gesellschaft vor den Feiertagen.