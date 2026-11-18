Die 63-jährige Ilse H. aus Wien finanzierte sich eine private Hüftoperation für 10.860 Euro, da die Kassen-Wartezeit von über einem Jahr die Schmerzen nicht mehr aushielt.

Die 63-jährige Ilse H. aus Wien sah sich gezwungen, eine Hüftoperation privat zu finanzieren, da die Wartezeit im öffentlichen Gesundheitswesen für sie nicht zumutbar war. Obwohl ihr eine Kassen-OP für Dezember 2026 geplant war, entschied sie sich für einen schnelleren Weg, um ihre Lebensqualität wiederherzustellen. Die Kosten in Höhe von 10.860 Euro trug sie dabei selbst.

Diagnose und lange Wartezeiten im öffentlichen System

Ilse H. begann ihre Leidensgeschichte im Dezember 2025, als sie intensiv Pilates betrieb und daraufhin starke Schmerzen in der rechten Hüfte entwickelte. Zunächst dachte sie an eine harmlose Überdehnung, doch die Beschwerden verschlimmerten sich zusehends. Eine Physiotherapeutin und anschließend ein Röntgenbild klärten die Ursache: Sie litt an einer schweren Coxarthrose, einem fortgeschrittenen Verschleiß des Hüftgelenks.

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Nachdem sie insgesamt drei orthopädische Meinungen eingeholt hatte, stand die Diagnose fest: Eine Operation war unumgänglich. Das Problem bestand darin, dass die öffentliche Gesundheitssysteme in Wien eine Wartezeit von zwölf bis 14 Monaten für einen solchen Eingriff vorsahen. Für die selbstständige Ilse H. bedeutete dies eine weitere Verschlechterung ihrer Beweglichkeit und erhebliche berufliche Einschränkungen.

Finanzierung der privaten Operation in Speising

Um den schmerzhaften Zustand nicht länger ertragen zu müssen, fragte Ilse H. ihren Orthopäden nach Alternativen zur Warteliste. Innerhalb von drei Wochen fand sich ein Termin für einen operativen Eingriff. Im Mai des laufenden Jahres wurde ihr im Orthopädischen Spital Speising die rechte Hüfte erfolgreich ersetzt. Der Vorgang verlief nach ihren Angaben problemlos und schnell.

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Die Finanzierung dieser medizinischen Maßnahme fiel jedoch schwer. Da Ilse H. erst im März umgezogen war, reichten ihre persönlichen Ersparnisse nicht aus, um die Kosten von 10.860 Euro zu decken. Sie musste sich die Hälfte des Betrags bei anderen Personen leihen. Zudem erhält sie von der gesetzlichen Krankenkasse nur einen geringen Teil der Spitalskosten als Zuschuss zurück.

Schnelle Genesung und Kritik am Gesundheitssystem

Trotz der hohen finanziellen Belastung profitierte Ilse H. von der schnellen Behandlung. Nur zwei Nächte verbrachte sie im Spital, bevor sie mit der Physiotherapie beginnen konnte. Bereits nach zwei Wochen war sie wieder beruflich im Einsatz und geht mittlerweile sogar wieder zum Krafttraining. Einmal pro Woche steht weiterhin Physiotherapie auf ihrem Programm, um die Ergebnisse zu sichern.

Ilse H. äußert sich empört über die Situation, da sie das Gefühl hat, bestraft zu werden, wenn man schneller einen Termin erhalten möchte. Sie hat sich mit anderen Betroffenen ausgetauscht, die ebenfalls lange warten müssen und die Zeit oft nur mit Schmerztabletten und Schmerzpflastern überbrücken. Nicht jeder könne sich einen solchen teuren Eingriff leisten, was zu Ungleichheiten im Gesundheitswesen führe.

Statistiken und Optionen der Wiener Kliniken

Zahlen des Wiener Gesundheitsverbundes belegen die langen Wartezeiten im öffentlichen System. In den vergangenen zwölf Monaten betrug die durchschnittliche Wartezeit auf ein neues Hüftgelenk in der Klinik Penzing neun Monate, auf ein Kniegelenk zehn Monate. Diese Daten zeigen, dass der Druck auf Patienten, private Optionen zu nutzen, real ist.

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Patienten in Wien haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie möglichst schnell operiert werden möchten oder eine bestimmte Klinik bevorzugen. Insgesamt sind fünf Spitalsstandorte an diesem Prozess beteiligt. Die Kombination aus langen Wartelisten und hohen privaten Kosten bleibt jedoch eine signifikante Hürde für viele Betroffene, die unter Gelenkverschleiß leiden.