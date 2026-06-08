illwerke vkw führt ab 2028 flexiblen PV‑Einspeisetarif mit monatlicher Preisanpassung ein

Der Vorarlberger Energiekonzern reagiert auf den massiven PV‑Ausbau mit einer Umstellung auf variable Einspeisetarife, einem Fixpreis für 2027 und einer Förderaktion für Batteriespeicher ab 2026.

Der Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw hat beschlossen, seine Einspeisetarif e für Photovoltaik ‑Anlagen (PV) grundlegend zu reformieren. Ab dem 1. Januar 2028 soll künftig ein flexibler Tarif gelten, der monatlich an die aktuellen Marktbedingungen angepasst wird.

Hintergrund dieser Entscheidung ist der rasante Ausbau von Solaranlagen im Land, der zu erheblichen Stromüberschüssen führt. Auf dem Großhandelsmarkt entstehen dadurch zeitweise sehr niedrige oder sogar negative Strompreise, wenn zahlreiche PV‑Anlagen gleichzeitig Energie in das Netz einspeisen. Der Vorstand von illwerke vkw, Quido Salzmann, betont, dass sich die Werte für eingespeisten Sonnenstrom und für zu anderen Zeiten bezogenen Strom immer stärker auseinanderentwickeln.

Wenn mittags ein Großteil der PV‑Leistung verfügbar ist, sinkt der Marktpreis deutlich, während zu Zeiten mit hoher Stromnachfrage und geringer Erzeugung die Preise wieder steigen. Dieses Phänomen sei heute in vielen europäischen Strommärkten zum Standard geworden





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