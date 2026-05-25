Illegaler Geschwindigkeitsrausch und fehlender Führerschein in der Tunnelkette Klaus – umfangreiche Verkehrskontrollen im Bezirk Linz‑Land führen zu zahlreichen Anzeigen

Ein 26‑jähriger Grazer fuhr mit 141 km/h durch die Tunnelkette Klaus, obwohl die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h beträgt und er keinen Führerschein besitzt. Gleichzeitig führte die Polizei in Linz‑Land intensive Verkehrskontrollen durch, die über 300 Anzeigen und hohe Geldstrafen nach sich zogen.

Am frühen Nachmittag des vergangenen Tages sorgte ein erheblicher Verkehr sverstoß für Aufsehen in Oberösterreich. Gegen 14 Uhr fuhr ein 26‑jähriger Mann aus Graz mit einer Geschwindigkeit von 141 km/h durch die Tunnelkette Klaus in Richtung Wels – weit über der dort geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h.

Die örtliche Polizei bemerkte das Fehlverhalten noch im Tunnel und stoppte das Fahrzeug. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer noch nie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen war. Der junge Mann war demnach nicht nur mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, sondern fuhr auch völlig illegal, da ihm jeglicher Führerschein fehlte. Die Beamten nahmen ihn fest, erstellten ein Platzverweis‑Protokoll und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung ein.

Im gleichen Zeitraum führte die Polizeibehörde des Bezirks Linz‑Land umfassende Verkehrskontrollen im gesamten Bezirk durch. Ziel der Aktion war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und bestehende Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung konsequent zu ahnden. Während der Kontrollen wurden insgesamt 205 Anzeigen wegen technischer Mängel an Fahrzeugen ausgestellt, darunter defekte Beleuchtungsanlagen, mangelnde Bremsen und fehlende Sicherheitsausrüstungen. Zusätzlich wurden 27 Anzeigen wegen Lärmmissachtungen und fehlerhafter Abgasanlagen erteilt, nachdem die Messungen vor Ort eindeutig die zulässigen Grenzwerte überschritten hatten.

Weitere 68 Anzeigen fielen unter die Rubrik "sonstige Verstöße", etwa bei mangelnder Versicherung, fehlenden Fahrzeugpapieren oder unzulässigen Fahrzeugmodifikationen. Die Polizei sorgte zudem für die Ausstellung von 106 Strafzetteln für diverse Ordnungswidrigkeiten und beschlagnahmte 41 Kennzeichen, die im Zusammenhang mit den festgestellten Verstößen standen. Die Auflagen der Bezirkshauptmannschaft führten zu Einnahmen in fünfstelliger Euro‑Höhe, die nun für weitere Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr verwendet werden sollen.

Experten betonen, dass die konsequente Ahndung solcher Verstöße ein unverzichtbarer Baustein zur Abschreckung künftiger Straftaten im Straßenverkehr sei. Gleichzeitig bleibt die Frage, wie künftig verhindert werden kann, dass Personen ohne gültige Fahrerlaubnis Fahrzeuge von Dritten nutzen. Die Diskussion um strengere Identitätskontrollen bei der Fahrzeugübergabe und die Sensibilisierung von Autobesitzern für die Notwendigkeit einer Führerscheinabfrage gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Die Polizei appelliert an alle Fahrzeughalter, im Vorfeld einer Fahrzeugüberlassung die Fahrerlaubnis des potentiellen Nutzers zu prüfen, um ähnliche Vorfälle künftig zu vermeiden





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