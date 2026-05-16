"Il viaggio a Reims" - Eine Oper über die Oper selbst und die Komödiantische Potentiale in Rossini

"Il viaggio a Reims" ist eine Oper, die sich selbst kommentiert und bis heute als Vorbild für Regisseure gilt. Die Handlung spielt in Reims, wo der frisch gekrönten Königs Charles X. wenige Wochen zuvor nach altem Brauch gekrönt wurde. Rossini hat die Oper geschrieben, um für Charles X. eine letzte italienische und erste echte Oper für Paris zu komponieren. Die Komödiantische Potentiale in Rossini werden in Barrie Koskys Neuinszenierung von "Il viaggio a Reims" und Feydeaus Komödiantik gezeigt.

In Rossini s "Il viaggio a Reims" kommentiert die Oper sich selbst, was das Stück bis heute zur dankbaren Vorlage für Regisseure macht. Keine Hand rührte sich, als am 19.

Juni 1825 "Il viaggio a Reims" in Paris uraufgeführt wurde. Nicht, weil Gioachino Rossinis neuste Oper schlecht angekommen wäre, sondern weil sich Applaus in Anwesenheit des frisch gekrönten Königs Charles X. nicht geziemt hätte. Die internationale Reisegesellschaft auf der Bühne hatte es da wesentlich munterer.

Weil in ganz Frankreich keine Pferde mehr aufzutreiben sind, kommt sie erst gar nicht nach Reims, wo eben jener Charles X. wenige Wochen zuvor nach altem Brauch gekrönt worden war, sondern muss im Badehotel "Zur goldenen Lilie" ausharren, in dem sie sich dennoch amüsiert – und das Publikum bis heute mit ihnen. Was viel mit den schrägen Typen zu tun hat, die Rossini und sein Librettist Giuseppe Luigi Balocchi ins Hotel gebracht haben, darunter eine Generalswitwe, deren Mann just in der Hochzeitsnacht einer feindlichen Attacke erlegen ist, ein italienischer Antiquitätensammler, ein musikbesessener deutscher Major und ein ziemlich ungestümer russischer Graf.

"Die Reise nach Reims" ist ein frühes Beispiel von Metatheater: Das Werk reflektiert seine eigenen Entstehungsbedingungen. Rossini schrieb mit der Krönungsoper für Charles X. seine letzte italienischsprachige und seine erste genuine für Paris. Im Jahr zuvor hatte er die Leitung des Théâtre-Italien übernommen, wo traditionell die großen Sängerstars italienisch sangen. Zum besonderen Anlass standen einige der berühmtesten gemeinsam auf der Bühne, angeführt von Giuditta Pasta.

Die Salzburger Pfingstfestspiele machen das nicht anders bei ihrer Aufführung: mit einem All-Star-Cast, den Intendantin Cecilia Bartoli, selbst in der ehemaligen Rolle der Pasta, anführt: Corinna, laut Rollenregister "eine berühmte römische Improvisationskünstlerin", also eine Sängerin, die, wie Bartoli, aus Rom kommt. SF/Rufus Didwiszus, "Il viaggio a Reims" ist damit auch eine Oper über die Oper selbst, in der Rossini alle Rollenfächer und viele Arientypen einsetzen konnte (und musste), die er sich zuvor in Italien geschaffen hatte.

Dass zehn der 18 Rollen Hauptrollen sind, treibt eine Eigenheit der Kunstform auf die Spitze: dass Handlungen hier oft nur als Anlässe zum Singen dienen. Etwa wenn eine französische Gräfin im klassischen langsamen Teil ihrer Arie den Verlust ihrer Garderobe beklagt, bevor sie sich im schnellen über den immerhin wieder auftauchenden Hut freut. Dass das Missverhältnis zwischen der Emotionalität und dem Anlass des Singens komisch wird, daraus wird wenige Jahrzehnte später Jacques Offenbach in Paris ganze Stücke bauen.

Auch der komödiantisch erfahrene Regisseur Barrie Kosky wird es für seine Neuinszenierung von "Il viaggio a Reims" nutzen. Bereits das zweite Jahr in Folge arbeitet er bei den Salzburger Pfingstfestspielen mit Cecilia Bartoli zusammen - und bleibt im Hotel. Mit "Hotel Metamorphosis" gelang beiden im vergangenen Juni ein ebenso ungewöhnliches wie am Ende erfolgreiches Projekt: eine selbst kreierte Barockoper. Nun ist die Nobelherberge "Zur goldenen Lilie" schon vom Libretto vorgegeben.

"Eine Gruppe von Menschen findet sich zufällig zusammen, weil sie in einem Hotel festsitzen – die perfekte Konstellation für Komödien, wie wir sie auch von Feydeau oder Buñuel kennen", schwärmt Kosky: "Feydeau gehört zu meinen Lieblingsdramatikern, der zwar erst nach Rossini Ende des 19 Jahrhunderts wirkte, aber als einer der Wegbereiter dessen gelten darf, was sich im 20. Jahrhundert zur Form des Slapstick entwickelte.

Er erfand diese Gattung der Farce mit ihren unglaublich temporeichen Auftritten und Abgängen und ihre Kombination von Erotik und Slapstick: Menschen in kompromittierenden Situationen, enttarnte Liebespaare, Leute, die sich zum Rendezvous in Hotelzimmern treffen. Diese von Feydeau erschaffene Welt findet man auch bei den Marx Brothers und anderen komödiantischen Formen. Mit dieser Produktion möchte ich gerne einen rauschhaften Zustand kreieren – einen musikalischen Rausch, den das komische Element in Rossinis Musik sinnbildlich verkörpert.

Naturgemäß gibt es darin auch wunderschöne kantable Passagen, aber der Gesamteindruck ist der einer Welt, die rasend außer Kontrolle gerät. Gioachino Rossini stand in vielen Aspekten zwischen der Welt des 18. und des 19. Jahrhunderts. Als berühmtester Komponist seiner Zeit galt er definitiv als originärer Schöpfer.

Den Sängern gab er in seinen Partituren noch Freiraum für Improvisation, beschränkte ihn aber, indem er die Verzierungen im Lauf seines Lebens zunehmend aus- und damit vorschrieb. Dennoch verwendete auch er noch ganze Teile früherer Opern wieder, wenn er eine neue für eine andere Stadt komponierte. Es gab noch keine Livemitschnitte, die solche Selbstplagiate hätten auffliegen lassen, der übliche Zeitdruck tat sein Übriges





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