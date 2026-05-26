IKARUS-Festival 2026: Polizei zieht positives Fazit nach rund 120.000 Besuchern

Das mehrtägige IKARUS-Festival in Memmingerberg lockte rund 120.000 Besucher an. Die Polizei berichtet von einem weitgehend störungsfreien Verlauf, wenngleich es einige Delikte gab.

Das IKARUS-Festival 2026 in Memmingerberg war nach Veranstalterangaben mit rund 120.000 Besucherinnen und Besuchern gut besucht. Die Polizei bewertet den Verlauf des mehrtägigen Events, das auf dem Gelände südlich des Allgäu-Airports stattfand, als weitgehend störungsfrei.

Im Fokus der Polizeiarbeit standen die Gewährleistung der Sicherheit, die Verhinderung von Straftaten sowie die Lenkung des Verkehrs. Eingesetzt wurden Kräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Unterstützungseinheiten aus Oberbayern, die Bayerische Grenzpolizei, die Bereitschaftspolizei sowie Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Zolls. Das Festival koinzidierte mit dem Beginn der Pfingstferien und dem damit verbundenen erhöhten Reiseverkehr. Es kam lediglich zu zeitweisen Verkehrsbehinderungen bei An- und Abreise, größere Probleme traten nicht auf.

Die Polizei registrierte während des Festivals eine niedrige dreistellige Zahl an Delikten aus dem Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Darüber hinaus wurden einzelne Eigentums- und Körperverletzungsdelikte im niedrigen einstelligen Bereich verzeichnet. Vier Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte wurden gemeldet, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde, aber seinen Dienst fortsetzen konnte. Im Rahmen von Kontrollen wurden zudem eine hohe zweistellige Zahl an Fahrzeuglenkern festgestellt, die unter Verdacht stehen, alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Vereinzelt gingen Beschwerden über Lärm ein; die Lautstärke sei kontinuierlich überwacht und bei Bedarf angepasst worden. Die Polizeiführung zog eine insgesamt positive Bilanz. In einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hieß es: Dank der umfangreichen Vorplanungen, der konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten und des überwiegend vorbildlichen Verhaltens der Besucher verlief die Veranstaltung ohne größere Sicherheitsstörungen. Die Einsatzleitung hob die gelungene Koordination zwischen den verschiedenen Behörden und die disziplinierte Haltung des Publikums hervor.

Auch die Infrastruktur und die logistische Abwicklung des Festivals auf dem Areal nahe dem Allgäu-Airport hätten sich bewährt. Mit dieser Bilanz schließt das IKARUS-Festival 2026 als eine der großen Freiluftveranstaltungen im süddeutschen Raum ab und setzt positive Maßstäbe für zukünftige Events ähnlicher Größenordnung





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IKARUS-Festival Memmingerberg Polizei Sicherheit Besucherzahl Verkehr Straftaten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Raser (19) flüchtete vor Polizei: Drei VerletzteEin Autoraser hat am Samstagnachmittag im Tiroler Stubaital einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten verursacht. Der Österreicher (19) war im ...

Read more »

Polizei sucht diese brutalen Straßenbahn-RäuberIn einer Wiener Straßenbahn kam es zu einem heftigen Vorfall: Zwei Unbekannte fragten einen Fahrgast nach Wechselgeld, forderten kurz darauf Bares und attackierten das Opfer schlussendlich brutal.

Read more »

62-Jähriger soll seine Frau zu Sex mit 120 Männern gezwungen habenSTOCKHOLM. Am Montag hat die schwedische Staatsanwaltschaft eine zehnjährige Haftstrafe für den 62-jährigen Schweden gefordert.

Read more »

Schwede soll Frau zur Prostitution mit 120 Männern gezwungen habenEin 62-jähriger Schwede soll seine Frau zur Prostitution mit rund 120 Männern gezwungen haben. Die Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre Haft. Der Fall erinnert an Gisèle Pelicot.

Read more »