Ein neuer Bericht des International Institute for Strategic Studies (IISS) zeigt einen signifikanten Anstieg um sechzehn Prozent bei russischen Sabotageakte in Europa. Deutschland und Polen bleiben die Hauptziele, wobei komplexe Sprengstofftechniken gegen kritische Infrastruktur und Logistikzentren eingesetzt werden.

Das International Institute for Strategic Studies ( IISS) hat in seinem jüngsten Bericht signifikante Anstiege bei der Anzahl der Sabotage akte verzeichnet, die dem russischen Staat oder deren Einflussbereichen zugeordnet werden.

Demnach hat sich die Zahl dieser Vorfälle innerhalb eines Jahres um sechzehn Prozent erhöht. Besonders betroffen sind weiterhin Länder in Mitteleuropa und Osteuropa, wobei Deutschland und Polen als die primären Ziele dieser subversiven Aktivitäten identifiziert wurden. Die Untersuchungsmethode des IISS zeigt, dass die Täuschungsmanöver und die technischen Mittel, die von den Akteuren eingesetzt werden, zunehmend komplexer und ausgefeilter geworden sind.

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Angriffe auf kritische Infrastruktur in Osteuropa

Im Fokus steht dabei vor allem der gezielte Einsatz von Sprengstoffen, der darauf abzielt, kritische Infrastruktur zu beschädigen und die westliche Solidarität sowie die materielle Unterstützung für die Ukraine nachhaltig zu stören. Die russische Regierung hat diese Vorwürfe kategorisch zurückgewiesen und bestreitet jegliche Beteiligung an derartigen Aktionen auf europäischem Boden. Der Zeitraum zwischen Oktober 2025 und September 2026 wird in der Analyse als besonders kritisch hervorgehoben, da mehr als die Hälfte der dokumentierten Vorfälle spezifisch gegen kritische Infrastruktur gerichtet war.

Besonders der militärisch-industrielle Sektor und das Transportwesen stehen im Zentrum der Angriffe. Logistikdrehkreuzen wird dabei eine herausragende Bedeutung beigemessen, da sie als zentrale Knotenpunkte für die Nachschublinien der Ukraine fungieren. Ein exemplarischer Vorfall ereignete sich am vierten August am Flughafen Leipzig, einem wichtigen Umschlagplatz für NATO- und ukrainische Militärhilfen. Dort wurde eine mit Sprengstoff beladene Drohne in der unmittelbaren Nähe eines ukrainischen Antonow-Frachtflugzeugs entdeckt.

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Ermittler gehen davon aus, dass kurz darauf eine zweite Drohne absichtlich eine DHL-Frachtmaschine rammte, um weitere Zerstörung zu verursachen. Solche Aktionen dienen nicht nur dem unmittelbaren physischen Schaden, sondern sollen auch die psychologische Wirkung und die Zuverlässigkeit der logistischen Ketten untergraben. Trotz dieser fortschreitenden Professionalisierung bleibt festzuhalten, dass die Mehrheit der Sabotageakte nach wie vor von unerfahrenen Rekruten oder lokalen Sympathisanten ausgeführt wird.

Herausforderung durch besser geschulte Saboteure

Dennoch hat sich eine neue Ebene besser geschulter Täter etabliert, die über spezifische Fähigkeiten im Bau von improvisierten Sprengsätzen mit Zeit- oder Fernzündern verfügen. Experten betonen, dass die Verhaftung dieser Handlanger zwar notwendig ist, um individuelle Bedrohungen abzuwehren, jedoch die russischen Geheimdienste, die diese Operationen koordinieren und steuern, dadurch höchstwahrscheinlich nicht abgeschreckt werden. Parallel dazu warnte Großbritannien kürzlich Rüstungsunternehmen, die eng mit dem ukrainischen Militär kooperieren, vor einer erhöhten Sabotagegefahr.

Die russische Botschaft in London dementierte dies und versicherte, es gebe keine Absichten, das Vereinigte Königreich anzugreifen. Dennoch wurden im vergangenen Jahr im britischen Raum mehrere Männer wegen Brandanschlägen auf mit der Ukraine verbundene Unternehmen inhaftiert, was auf direkte Anweisungen aus Moskau hindeutet.

Zudem steht ein Mann in der Anklage, weil er dem russischen Geheimdienst Details über eine Drohnenfabrik geliefert haben soll.