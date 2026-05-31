IHS-Studie: Betreutes Konto wirkt gegen Wohnungsverlust und finanzielle Sorgen

Eine verhaltensökonomische Studie des IHS untersucht die Nutzung und Wirkung des Betreuten Kontos der FSW Schuldenberatung in Wien. Das Instrument hilft Menschen mit finanziellen Problemen, Fixkosten zu bezahlen und Wohnungsverlust zu vermeiden. Die Ergebnisse zeigen hohe Zufriedenheit und Entlastung, aber auch bestehende Einstiegshürden durch Stigmatisierungsängste. Forschende leiten Maßnahmen ab, um die Nutzung zu erleichtern.

Manche Menschen treffen die aktuellen Teuerungen besonders hart. Sie geraten aufgrund hoher Fixkosten in fundamentale finanzielle Krisen. Existenzsichernde Instrumente wie das Betreute Konto bieten hier wirksame Unterstützung.

Das IHS (Institut für Höhere Studien) hat erforscht, wie verhaltensökonomische Aspekte die Nutzung dieses gesellschaftlich relevanten Angebots fördern könnten. Das Betreute Konto der FSW Schuldenberatung unterstützt Menschen dabei, Miete und laufende Fixkosten verlässlich zu bezahlen und schützt so vor Wohnungsverlust. Es ist ein präventives Instrument in der Wohnungslosenhilfe.

Seit 2010 unterstützt es Menschen dabei, Fixkosten wie Miete oder Energie zuverlässig zu leisten und schützt so vor drohendem Wohnungsverlust. 1.630 Menschen in Wien nutzten das Angebot im vergangenen Jahr - viel zu wenige in Anbetracht von 20.573 wohnungslos gemeldeten Personen in Österreich (Statistik Austria, 2023). Dazu sagt Roland Haller, Geschäftsführer von FSW Obdach: Hier treffen zwei gesellschaftlich noch immer schambehaftete Themen aufeinander: der Verlust der eigenen Wohnung und finanzielle Problemlagen.

Eine verhaltensökonomische Studie des IHS in Kooperation mit dem Fonds Soziales Wien und der Zweiten Sparkasse gibt Aufschluss darüber, wie Nutzer:innen das Betreute Konto tatsächlich erleben und wie Einstiegshürden aufgrund von Vorbehalten beseitigt werden können. Verhaltensökonomie besagt, dass der Mensch nur einen kleinen Teil aller verfügbaren Informationen verarbeitet und vielmehr von Emotionen und sozialen Einflüssen geprägt ist. Menschliche Entscheidungen sind also systematisch von kognitiven Verzerrungen, Emotionen und sozialen Einflüssen geprägt.

Tatsächlich zeigt auch die zitierte IHS-Studie, dass Vorbehalte wie Angst vor gesellschaftlicher Stigmatisierung und Sorge um Autonomieverlust dazu führen, dass das Angebot zunächst nicht genutzt wird. In der praktischen Nutzung relativieren sich diese Befürchtungen jedoch und die Vorteile werden als überwiegend wahrgenommen. Kontoinhaber:innen beschreiben eine spürbare Entlastung durch das Betreute Konto. Sie gewinnen Übersicht über ihre Ausgaben und fühlen mehr Sicherheit im Alltag.

Finanzielle Sorgen nehmen ab, das Stressniveau sinkt und die eigene finanzielle Kompetenz wird höher eingeschätzt. Konkret meinten 76 %, ihre Lebenssituation habe sich insgesamt verbessert, 72 % der Befragten gaben an, weniger Mahngebühren bezahlen zu müssen, und 66 % trauten sich wieder, ihre Post zu öffnen. Die Studie zeigt die starke Wirkung des Betreuten Kontos, bestätigt Bianca Steinhauer-Kreuzbichler, Leitung Betreutes Konto in der FSW Schuldenberatung.

Über 93 % unserer Nutzer:innen sichern damit ihre finanziellen Fixkosten und erleben dadurch eine spürbare Entlastung betreffend finanzieller Sorgen. Verhaltensökonomische Forschung zeigt aber nicht nur, wie Menschen auf Unterstützungsangebote reagieren, sondern auch, welche Maßnahmen die Nutzung erleichtern, erklärt Florian Spitzer, Leiter des Forschungsprojekts am IHS. Um Vorbehalten entgegenzuwirken, formulierten die Forschenden aus den Ergebnissen mögliche Maßnahmen, die den Einstieg erleichtern und die Abläufe hinter dem Betreuten Konto verständlicher machen.

Dazu zählen unter anderem kompakte, klar verständliche Hinweise beim Kontoeröffnungsgespräch, Vertrauensaufbau etwa durch Videorundgänge vor Ort und O-Töne von Nutzer:innen sowie das breite Bekanntmachen des Angebots. Die IHS-Studie Das Betreute Konto aus verhaltensökonomischer Perspektive (2025) zeigt, dass das Betreute Konto wirkt. Beachtliche 88,7 % der Befragten würden es weiterempfehlen. Doch sie macht auch deutlich: Was hilft, muss möglichst früh ansetzen, leicht verständlich und ohne Hürden erreichbar sein. Die vollständige Studie steht auf der IHS-Webseite zum Download bereit





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