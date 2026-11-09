Ifo-Studie: KI bremst Berufseinstieg junger Menschen in Deutschland

Eine neue Ifo-Studie zeigt, dass KI den Berufseinstieg für 20- bis 24-Jährige in betroffenen Branchen deutlich erschwert, während der Gesamtmarkt stabil bleibt.

Die Integration künstlicher Intelligenz verändert die Struktur des deutschen Arbeitsmarkt s deutlich, wobei junge Berufseinsteiger die stärksten negativen Effekte spüren. Das Münchner Ifo-Institut hat am Montag einen neuen Frühindikator veröffentlicht, der aufzeigt, wie KI-Aufgaben die Einstiegschancen für Nachwuchskräfte in bestimmten Sektoren beeinträchtigen. Während die Gesamtbeschäftigung in Deutschland weiterhin stabil bleibt, verzeichnen stark KI-exponierte Branchen einen signifikanten Rückgang an jungen Mitarbeitern.

Steile Einbußen bei jungen Mitarbeitern

Der Ifo-Präsident Clemens Fuest betonte, dass von einem flächendeckenden Massenabbau von Arbeitsplätzen durch KI keine Rede sei. Allerdings sei der Berufseinstieg der erste Bereich, in dem die Veränderungen am Markt sichtbar werden. Die Daten des Ifo-Barometers vergleichen die Beschäftigungszahlen und Einstellungsraten nach Altersgruppen in 140 verschiedenen Berufen. In diesen Berufen, deren Tätigkeiten stark mit KI verbunden sind, wuchs die Beschäftigung in Deutschland seit dem dritten Quartal 2022 um 1,8 Prozent. Im Gegensatz dazu sank die Beschäftigung in Berufen mit dem geringsten KI-Einfluss um 6,4 Prozent.

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Der drastischste Effekt zeigt sich bei der Vollzeitarbeit für die Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen in den am stärksten von KI betroffenen Berufen. Hier fiel die Beschäftigung um 14 Prozent, was einem Rückgang von rund 279.000 auf 239.000 Arbeitsplätze entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen, wie sehr der Zugang zum Arbeitsleben für die jüngste Generation in diesen Sektoren erschwert wird. Der Indikator dient als Frühwarnsystem, um strukturelle Verschiebungen frühzeitig zu erkennen.

Automatisierung von Einstiegsaufgaben

Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Innovationsökonomik und digitale Transformation, erklärte, dass KI Aufgaben entweder ergänzt oder automatisiert, was für Berufseinsteiger einen entscheidenden Unterschied darstellt. Der Ifo-Ökonom Yuchen Guo fügte hinzu, dass Bereiche wie unterstützende Bürotätigkeiten oder der IT-Support, die früher gute Einstiegschancen boten, zunehmend von KI übernommen werden. Wenn Firmen auf Automatisierung setzen, anstatt junge Menschen einzustellen, ist dies aus individueller Unternehmenssicht verständlich.

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Allerdings stellt sich für die Gesamtwirtschaft die drängende Frage, wie man junge Menschen an Beschäftigung heranführen und ausbilden kann, wenn in bestimmten Bereichen auf junge Kräfte verzichtet wird. Stattdessen verlassen sich Unternehmen vermehrt auf KI und erfahrene Fachkräfte. Clemens Fuest betonte, dass die Menschen mehr Dinge lernen müssen, in denen man durch künstliche Intelligenz produktiver und ergänzt wird, aber nicht ersetzt wird. Dies sei die zentrale Herausforderung.

Fokusbereiche der KI-Exposition

Als am stärksten von KI intensiv betroffen listen die Experten Datenerfassung und Textverarbeitung auf. An zweiter Stelle folgen Tätigkeiten in der Softwareentwicklung sowie in Rechnungs- und Buchhaltungsbüros. Auf Platz fünf rangieren Autorinnen und Journalisten hinter Datenbank- und Netzwerkfachkräften. In den am stärksten betroffenen Berufen ist der Anteil der KI-exponierten Aufgaben gut fünfmal so hoch wie in den am wenigsten betroffenen Jobs.

Geringe Betroffenheit und demografische Effekte

Zu den am wenigsten von Automatisierung betroffenen Berufen zählen Küchenhilfskräfte, Straßendienstleister sowie Maler und Gebäudereiniger. Auch die Europäische Union nutzt diesen Indikator, um Erkenntnisse zu gewinnen: Wo KI vor allem automatisiert, werden junge Beschäftigte seltener eingestellt als ältere. Die Autoren der Studie betonen jedoch, dass dieser Indikator eine Entwicklung beschreibt, sich daraus aber nicht ableiten lässt, dass allein mehr KI-Einsatz zu dieser Entwicklung führt.

Weiterbildung als Schlüssel zur Zukunft

Weitere Einflussfaktoren wie der demografische Wandel, längere Ausbildungszeiten oder ein erschwertes Einarbeiten durch Homeoffice müssen noch untersucht werden. Clemens Fuest warnte davor, sich auf aktuellen Erfolgen auszuruhchen, da es keine Garantie für die Zukunft gebe. Tätigkeiten in der Metallproduktion, im Einzelhandel und in der Pflege seien heute zwar eher manuell, aber der zunehmende Einsatz von KI in der Robotik könne diese Jobs stärker automatisieren.

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Der Ifo-Chef mahnte, dass sich niemand zurücklehnen sollte. Weiterbildung sei besonders wichtig in Zeiten von KI und gelte für alle Berufsgruppen. Nur durch kontinuierliche Anpassung und Qualifizierung können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Wettbewerbsfähigkeit im sich wandelnden Arbeitsmarkt sichern. Die Studie liefert somit nicht nur eine Momentaufnahme, sondern auch eine klare Handlungsanweisung für Politik, Wirtschaft und Bildung.