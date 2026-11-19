Die Internationale Energieagentur warnt vor dauerhaften Folgen der Hormuz-Krise für Ölpreise und Infrastruktur. Elektroautos und erneuerbare Energien gewinnen an Bedeutung.

Das Jahr 2026 markiert einen dramatischen Wendepunkt in der Geschichte der globalen Energieversorgung, wie eine aktuelle Analyse der Internationalen Energieagentur (IEA) deutlich macht. Fatih Birol, der Direktor der IEA, betont, dass die durch die Hormus-Krise ausgelösten Schocks das bestehende System massiv erschüttert haben. Er führt aus, dass es keinen plausiblen Weg zurück zu den Bedingungen vor der Krise gibt, da Staaten nun Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit an erste Stelle setzen.

Massive Einbußen im globalen Ölmarkt

Die Auslöser der Krise liegen im Februar 2026, als die USA und Israel einen Angriff auf den Iran starteten. Diese militärischen Aktionen führten zur Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Infolgedessen entfiel der globale Ölmarkt zwischen März und Mitte Oktober 2026 auf 2,7 Milliarden Fass Öl, was einem historischen Verlust entspricht. Dieser Einbruch ist größer als bei jeder vorherigen bekannten Krise in der Branche.

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Für den Fahrzeugmarkt bedeutet dieser Ölknappheit, dass 2026 mehr als ein Viertel aller verkauften Fahrzeuge Elektrofahrzeuge sein werden. Parallel dazu kämpfen Produzenten im Nahen Osten mit dem Gedanken, neue Ölpipelines mit einer Kapazität von sieben Millionen Fass pro Tag zu bauen. In Afrika hat sich der Zugang zu sauberer Energie jedoch verschlechtert, da weniger Flüssiggas geliefert wurde und Gaskocher durch offenes Feuer ersetzt werden mussten.

Szenarien und langfristige Preisdynamik

Die Internationale Energieagentur arbeitet bei ihren Prognosen mit unterschiedlichen Modellen, um die künftige Entwicklung abzubilden. Das Current Policies Scenario (CPS) berücksichtigt nur bereits verabschiedete Gesetze, während das Stated Policies Scenario (STEPS) auch angekündigte Maßnahmen einbezieht. Im CPS-Szenario gibt es bis 2050 kein Ende der steigenden Ölnachfrage, wohingegen der Bedarf im STEPS-Szenario deutlich zurückgeht.

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Gegenläufig zu der Annahme von Befürwortern einer hohen Förderung führt eine anhaltende Nachfrage nach Öl bis 2050 zu höheren Preisen. Da günstige Förderstätten bereits genutzt werden, müssten teurere Projekte aufgebaut werden. Folglich wären Öl- und Gaspreise in einer Welt mit höherem Bedarf teurer als in einer Zukunft mit sinkender Nachfrage nach fossilen Brennstoffen.

Wiederbelebung von Flüssiggas-Projekten

Für Gaskunden bietet die Studie jedoch positive Erwartungen, sofern der Krieg in der Region bald beendet wird. Ein baldiges Ende der Konfliktlinie würde den Aufstieg des Angebots an Flüssiggas (LNG) beschleunigen. Sollte die Umsetzung der LNG-Projekte wie geplant weiterlaufen, ist mit einem außergewöhnlichen Anstieg des weltweiten Angebots zu rechnen.

Diese Entwicklung könnte zu einem dauerhaften Ungleichgewicht an den Gasmärkten führen, was den Preisdruck erheblich senken könnte. Versuche einiger Energieimporteure, durch eigene fossile Erzeugung mehr Unabhängigkeit zu gewinnen, hält die Internationale Energieagentur hingegen für begrenzt. Die heimischen Vorkommen sind meist zu klein und die Explorationskosten zu hoch, um eine echte Erleichterung zu bringen.

Notwendigkeit der elektrischen Transformation

Der sicherste Weg aus der aktuellen Kostenfalle ist laut Fatih Birol die umfassende Elektrifizierung der Weltwirtschaft. Auf der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya verhandeln die Staatengemeinschaften darüber, den Stromanteil am Energieverbrauch bis 2035 auf 35 Prozent anzuheben. Kritiker argumentieren jedoch, dass allein diese Maßnahme dem Klima noch nicht zwingend nutzt, da die Basisversorgung weiterhin fossil geprägt ist.

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Der Anteil fossiler Energieträger an der gesamten Energienachfrage ist in den letzten fünf Jahrzehnten nur von 97 auf 88 Prozent gesunken. Bei der Stromerzeugung sieht die Lage zwar besser aus, Kohle und Gas spielen jedoch weiterhin eine zentrale Rolle. Um Emissionen effektiv zu senken, muss der Ausbau der Erneuerbaren Energien zwingend voranschreiten, da diese Technologien im Stromsektor bereits das größte Wachstum verzeichnen.