Idris Elba sagt ab: Kein schwarzer James Bond

Idris Elba bestätigt, dass er nicht der nächste James Bond werden wird. Im Interview führt er die Debatte um seine Hautfarbe als Hauptgrund an, warum er nie eine echte Chance hatte.

Idris Elba wird nicht der neue James Bond sein. Der britische Schauspieler, der zuletzt in der Neuverfilmung von "Masters of the Universe" zu sehen war und vor kurzem zum Ritter geschlagen wurde, galt lange als einer der Top-Favoriten für die begehrte Rolle des Geheimagenten 007.

Seit Daniel Craig die Rolle vor vier Jahren abgelegt hat, gibt es ein heißes Rennen um die Nachfolge. In einem Interview mit "GQ" räumte Elba nun jedoch mit den Spekulationen auf: "Das hatte nie eine echte Grundlage. Es war immer nur ein Gerücht". Der 53-Jährige erklärt, dass die Debatte um seine Hautfarbe letztlich verhindert habe, dass er jemals eine realistische Chance auf die Rolle gehabt hätte.

"Nicht alle im Publikum werden mitgehen, wenn ein Schwarzer, ein Afrikaner, Bond spielt", sagt er. Bereits früher hatte er gegenüber "Variety" betont, wie geschmeichelt er war, überhaupt in Betracht gezogen zu werden, da es sich um eine der begehrtesten Rollen der Filmwelt handelt. Gleichzeitig kritisierte er, dass die Diskussion über die Hautfarbe die Idee für einige Menschen "ekelhaft und abstoßend" gemacht habe.

Elba wünscht sich, als Schauspieler nicht ständig über seine Hautfarbe wahrgenommen zu werden, sondern wegen seiner Arbeit und seines Könnens. Die Debatte um einen schwarzen Bond zeigt einmal mehr, wie tief verwurzelt Diskriminierung in der Unterhaltungsindustrie noch immer ist. Obwohl die Filmwelt schrittweise diverser wird, stoßen solche Veränderungen oft auf Widerstand. Elba, der durch seine Rolle in "Luther" Bekanntheit erlangte, ist ein gefragter Schauspieler mit internationaler Strahlkraft.

Sein Ausscheiden aus dem Rennen um 007 bedeutet, dass die Suche nach einem Nachfolger für Daniel Craig weitergeht. Es bleibt abzuwarten, ob die Produzenten sich für einen traditionellen oder einen progressiven Ansatz entscheiden werden. Die Diskussion um Identität und Representation im Kino wird vermutlich nicht so schnell verstummen





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