Identitätsrätsel am Flughafen Neapel: Daniel ohne Papiere und Erinnerung

Ein Mann namens Daniel lebt seit einem Monat am Flughafen Neapel. Er hat keine Ausweise und erinnert sich nicht an seine Vergangenheit. Die Behörden suchen nach seiner Identität.

Ein etwa dreißigjähriger Mann, der sich selbst als Schweden namens Daniel bezeichnet, hält sich seit mehr als einem Monat auf dem Flughafen Neapel - Capodichino auf. Seine Situation ist außergewöhnlich komplex, da er weder über Geld noch über gültige Ausweispapiere verfügt. Zudem gibt er an, keinerlei Erinnerungen an sein früheres Leben oder seinen vollständigen Namen zu besitzen.

Ungeklärte Identität und fehlende Dokumente

Die Behörden in Italien stehen vor einem unlösbaren Rätsel, da die wahre Identität des Mannes bis dato nicht geklärt ist. Daniel behauptet, er sei in Rom von mehreren Männern brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. Bei diesem Vorfall seien ihm sowohl seine Papiere als auch sein gesamtes Hab und Gut abhandengekommen. Wie er anschließend vom Ort des Verbrechens nach Neapel gelangte, kann er sich nicht erklären.

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Diese Umstände erinnern stark an die Handlung des Hollywoodfilms The Terminal mit Tom Hanks. Dort strandet der Reisende Viktor Navorski im Flughafen, weil er plötzlich keine gültigen Einreisepapiere besitzt. Im Fall von Daniel geht es jedoch um weit mehr als nur fehlende Dokumente. Das Fehlen jeglicher biografischer Erinnerungen erschwert jede Zuordnung erheblich und lässt die Hintergründe seines Aufenthalts weiterhin unklar.

Hilfsbereitschaft und diplomatische Schritte

Trotz der ungeklärten Umstände fand der Unbekannte am Flughafen Unterstützung bei den Mitarbeitern und Angestellten der Geschäfte. Sie versorgen ihn regelmäßig mit Mahlzeiten und Kleidung, während er sich höflich und unauffällig verhält. Mit der Zeit entwickelte sich ein Netzwerk der Hilfsbereitschaft, das schließlich auch das schwedische Konsulat einschaltete, um Hilfe zu leisten.

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Der schwedische Honorarkonsul in Neapel, Pierluigi Petrone, nahm sich des Falls an und kontaktierte sowohl die schwedische Botschaft in Rom als auch die Flughafenpolizei. Nun steht die Überprüfung der Angaben Daniels im Vordergrund. Die Behörden prüfen, ob es in Schweden Vermisstenmeldungen gibt, die zu seinem Profil passen könnten, um seine Herkunft sicher festzustellen.

Auswirkungen durch Baumaßnahmen am Flughafen

Nun droht Daniel auch noch seinen bisherigen Zufluchtsort zu verlieren, da der Flughafen Capodichino wegen umfangreicher Arbeiten an der Start- und Landebahn vorübergehend den Betrieb eingestellt hat. Dadurch fallen jene Orte weg, an denen sich der Mann bisher tagsüber aufhalten konnte. Nachts suchte er dort notdürftig einen Schlafplatz, was nun schwieriger wird.

Einzelne Bereiche, darunter eine Bar für Flughafenmitarbeiter und der Schalter für verlorenes Gepäck, waren zunächst noch zugänglich. Es ist jedoch offen, wie lange Daniel dort bleiben darf und wo er anschließend unterkommen wird. Solange seine Identität nicht eindeutig geklärt ist, bleibt unklar, ob Angehörige nach ihm suchen und ob sich seine Schilderungen bestätigen lassen.