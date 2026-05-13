Iconische Netflix-Szene 'APEX': Film-Trending auf Social Media

Der Film ''APEX'' von Charlize Theron und Taron Egerton hat derzeit die #StreamingPrésence auf der Streamingplattform Netflix, nicht zuletzt aufgrund des beliebten & ikonischen Falls, der eine spürbare Resonanz auf Social Media ausgelöst hat. Hier erklären wir, was die Szene ist und wie das Publikum auf die Aktion des Killers reagiert hat.

Der kürzlich erschienene Film '' APEX '' gehört derzeit zu den beliebtesten Filmen auf der Streamingplattform Netflix , nicht zuletzt aufgrund einer ikonischen Szene, die bei den Zusehenden für einen nachhaltigEREN Gänsehautmoment gesorgt hat.

Und Social Media hat seinen neuesten Trend gefunden.

''APEX'' ist ein Actionthriller, in dem eine Frau (gespielt von Charlize Theron) versucht, einem Killer (Taron Egerton) zu entkommen. Die ikonische Szene spielt in einem abgelegenen Bereich eines Nationalparks in Australien, in dem Killer Ben (Taron Egerton) seinen Opfer Sasha (Charlize Theron) dabei eine Liedlänge Vorsprung gibt, bevor er die Jagd auf sie beginnt.

Das Lied ''Go'' von The Chemical Brothers untermalt dabei die Szene perfekt und auch die schauspielerische Leistung von Taron Egerton lässt das Publikum beinahe willenlos in die Stimmung eintauchen. Ein neuer Social Media-Trend ist geboren..





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

APEX Netflix Social Media Film-Trending Iconische Szene

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Fesselt an Bildschirm“: Texas klagt gegen NetflixDer US-Staat Texas geht juristisch gegen Netflix vor. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Streamingdienst vor, illegal Nutzerdaten zu sammeln, wie aus ...

Read more »

Texas verklagt Netflix: Informiert Bundesstaat, Kinder und Kunden abhängig machende Privatspähre spyingUS-Bundesstaat Texas erhebt Klage gegen Online-Streamingdienst Netflix, wirft der Plattform vor, Kunden auszusprechen und abhängig machendepractices einzusetzen.

Read more »

Netflix Schutz: Phishing-Mailscam warnt vor Betrugs-Anmelde-AnzeichenEine neue Phishing-Mailscam beschreibt ein fiktives Szenario in dem die Mitgliedschaft aufgrund angeblicher Zahlungsprobleme vorübergehend gesperrt wurdeDie E-Mail warnt und führt einen Link an dem man angeleitet werde Informationen preiszugeben um das Problem zu lösen

Read more »

Bella Bella Bar: Film-GetränkebegleitungDas Bellaria Kino hat wieder offen. Seine Bella Bella Bar kann mehr als nur Popcorn

Read more »