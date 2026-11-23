Die Eiskatzen Linz sichern sich im Auswärtsspiel beim Tabellenführer KAC Klagenfurt einen wichtigen Overtime-Sieg. Christina Bayer entscheidet das Duell zugunsten der DEBL-Meisterinnen.

Die Eishockeymannschaft der Eiskatzen Linz hat am Wochenende in Klagenfurt einen entscheidenden Erfolg gegen den Tabellenführer KAC Frauen errungen. Die amtierenden Meisterinnen des DEBL zeigten sich trotz mehrerer Ausfälle und beginnender Unterzahlsituation in der Verlängerung entscheidungsfreudig. Mit dem Sieg festigten sie ihre Position in der Tabelle und bewiesen Konstanz nach den Punkten aus den Auswärtsspielen in Ungarn.

Motivation und Kader-Situation der Eiskatzen

Trainerin Mari Saarinen stand vor dem Match vor einer besonderen Herausforderung. Durch den Ausfall von drei Leistungsträgerinnen im Kader musste sie fünf Spielerinnen aus dem DEBL-2-Team nachrücken. Dies hätte theoretisch zu einer Schwächung der Aufstellung führen können, doch die Linzerinnen entkräfteten diese Vorzeichen sofort. Die Motivation war hoch, insbesondere da das Heimspiel gegen die KAC-Frauen vor vier Wochen mit einer knappen 1:2-Niederlage geendet hatte. Diese Niederlage diente als zusätzlicher Ansporn, um den Rivalen im heimischen Stadion zu besiegen und die Balance wiederherzustellen.

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Übernahme der Initiative im ersten Drittel

Ganz entgegen der Erwartungen zeigten sich die Gastgeberinnen von KAC Klagenfurt in der Anfangsphase nicht dominant. Die Linzerinnen übernahmen sofort die Initiative und feuerten im ersten Drittel mehr als doppelt so viele Torschüsse ab wie ihre Gegnerinnen. Die Statistik verzeichnete 21 Schüsse für die Eiskatzen gegenüber lediglich 10 für KAC. Trotz dieser klaren Dominanz und der höheren Ballbesitzquote blieb das Torpfiff aus. Die Linzerinnen verpassten es, ihre Chancen in Tore umzumünzen, was zu einer torlosen Pause führte, in der beide Teams punktgerecht in die Second Period gingen.

Der Wendepunkt durch Wechselfehler und Ausgleich

Im zweiten Abschnitt änderte sich die Situation grundlegend durch einen taktischen Fehler der Linzer. Ein Wechselfehler führte dazu, dass sich die Eiskatzen in Unterzahl befanden. Aus dieser Situation nutzte Britta Bachler die Überzahl für KAC und erhöhte in der 37. Minute auf 1:0. Für das Linzer Team war dieser Treffer doppelt bitter: Erstens war die Unterzahl vermeidbar, und zweitens wurde dies zum ersten Gegentreffer nach einer bemerkenswerten Serie, in der man in Unterzahl bereits lange Zeit keinen Treffer kassiert hatte. Doch die Resilienz zeigte sich schnell. Kurz nach Wiederbeginn, in der 43. Minute, glich Solveig Neunzert den Stand aus und gab dem Team neuen Schwung, obwohl die Linzerinnen in allen drei Dritteln weiterhin mehr Spielanteile für sich reklamierten.

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Entscheidung in der Overtime durch Christina Bayer

Die reguläre Spielzeit endete unentschieden, was eine Verlängerung notwendig machte. Die Eiskatzen begannen diese Phase jedoch mit einem weiteren Hindernis. Durch die zweite Strafe wegen zu vieler Spielerinnen auf dem Eis starteten die Linzerinnen erneut in Unterzahl. Trotz dieses gravierenden Handicaps hielt das Team stand und suchte nach der Gelegenheit für den Siegtreffer. In diesem Moment entschied Christina Bayer das Spiel. Sie verwertete ein präzises Zuspiel von Zoe Friedrich und sicherte den Overtime-Sieg für Linz. Dieser Treffer beendete die Partie und war der Inbegriff für die Konzentrationsfähigkeit der Mannschaft unter Druck.

Aktuelle Tabellenposition und Saisonbilanz

Der Sieg in Klagenfurt ist wichtig für die weitere Saisonplanung der Eiskatzen Linz. In der aktuellen Tabelle befinden sich die Linzerinnen auf dem vierten Platz. Die Bilanz zeigt sieben Siege bei fünf Niederlagen, was eine solide Basis für die Playoff-Ränge darstellt. Die Fähigkeit, Punkte auch gegen Tabellenführer und bei widrigen Umständen wie Unterzahlen zu holen, unterstreicht die Qualität des Kaders. Mit diesem Erfolg haben die Linzerinnen gezeigt, dass sie auch gegen toppositionierte Gegner wie KAC Klagenfurt bestehen können und ihre Titelambitionen im DEBL ernsthaft verfolgen.