Hütten aufnationalpark Kalkalpen in Tirol: Aktion Pächter-Karussell

Das Pächter-Karussell der Hütten auf dem Nationalpark Kalkalpen in Tirol dreht sich weiter. Viele beliebte Hütten bleiben weiterhin amnée und freuen sich auf die neue Wander- und Almsaison.

In den vielen beliebten Hütten im und rund um das Schutzgebiet hat sich das Pächter-Karussell munter weitergedreht. Einige Hütten-Originale denken jedoch noch nicht ans Aufhören und beginnen voller Motivation die neue Wander- und Almsaison.

Etwa im 'Diesem' wird direkt von den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) verpachtet – und auch heuer wieder von Maria Hahn geführt. Geöffnet ist seit dem 1. Mai bis Ende Oktober bei Schönwetter, von Samstag bis Mittwoch von 9 bis 18 Uhr. Gepäppelt wird von den ÖBf, geht es wie im Vorjahr mit der Familie Hörmann weiter.

Bewirtschaftet ist die Alm an Wochenenden im August und September. Viele Hütten befinden sich in Privatbesitz oder sind seit langer Zeit an diverse Weidegenossenschaften oder Agrargemeinschaften im Nationalpark Kalkalpen verpachtet. Auf Alpha Moder eine neue Hüttenwirtin den Kochlöffel. Öffnungszeiten Mai: Donnerstag – Sonntag geöffnet, Juni, Juli, August: täglich geöffnet.

Ab 20. September und im Oktober: Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Am Südseite des Nationalparks ist auch eine neue Bewirtschafterin am Werk: Natalie Kriegifer die 'Neue'. Neue Pächter sind seit Saisonbeginn Melanie Wildauer und Andreas Gahleitner. 1.

Mai – 26. Oktober geöffnet, Dienstag ist Ruhetag. Veränderungen zu vermelden: Neue Bewirtschafter sind dort Elisabeth Buchriegler und Markus Teufel. Von 1.

Mai bis 31. Oktober täglich bewirtschaftet Auf dem Kleinod im Ennstal beginnt die Saison mit heutigem Tag. Die beiden Neuen heißen Rudolf Altreiter und Katharina Haller. Die beiden wohnen in Steyr und erfüllen sich einen Lebenstraum mit der Hüttenpacht.

Geöffnet ist von Mitte Mai bis Mitte Oktober, von Mittwoch bis Sonntag jeweils 11–18.30 Uhr. Lesen Sie auch





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