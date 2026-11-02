Huthis reduzieren Iran-Abhängigkeit durch Waffenbau aus chinesischen Teilen

Die proiranischen Huthis im Jemen bauen ihre Unabhängigkeit vom Iran durch den Import chinesischer Dual-Use-Güter für den eigenen Waffenbau massiv aus. Eine Analyse der Lieferketten zeigt den strategischen Wandel der Rebellen.

Die proiranischen Huthis im Jemen haben ihre strategische Position im Nahen Osten in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Aus einer reinen Guerillagruppe ist eine militärische Kraft geworden, die ihre Abhängigkeit von Waffenlieferungen aus Teheran signifikant reduziert hat. Statt auf fertige militärische Ausrüstung aus dem Iran zu setzen, importieren die Rebellen nun vorrangig zivile und militärisch nutzbare Güter aus China für die eigene Produktion.

Strategischer Wandel der Huthi-Waffenlieferungen

Seit der Einnahme der Hauptstadt Sanaa im Jahr 2014 und der darauffolgenden saudiarabischen Intervention im Jemen belieferte der Iran die Rebellen regelmäßig mit schweren Waffen. Dazu gehörten ballistische Raketen und andere Kampftechnik im Rahmen der als "Achse des Widerstands" bekannten Allianz. Die Militärstrategie der Huthis basierte lange auf der direkten Lieferung einsatzbereiter Munition aus Iran. Diese Phase hat sich jedoch drastisch gewandelt.

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Laut einer Analyse des US-Thinktanks The Century Foundation enthielten Lieferungen an die Huthis in den 2010er Jahren überwiegend fertige Waffen aus dem Iran. Bei Kontrollen wurden damals primär Raketen und Gewehre sichergestellt. Heute ändern sich die Befunde bei Grenzkontrollen. Die beschlagnahmten Güter stammen hauptsächlich aus China und werden als Dual-Use-Güter klassifiziert.

Diese Kategorie umfasst Waren mit doppelter Verwendungszweck, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können. Typische Beispiele für diese importierten Komponenten sind GPS-Geräte, Elektromotoren und spezielle Triebwerksteile. Diese Teile bilden die technische Grundlage für die moderne Aufrüstung der Rebellenbewegung im Jemen.

Umgehung internationaler Kontrollmechanismen

Die Logistik hinter diesen Importen ist komplex und gezielt auf die Umgehung bestehender Verbote ausgelegt. Trotz eines bestehenden UNO-Waffenembargos gegen die proiranischen Rebellen bleiben etablierte internationale Kontrollmechanismen weitgehend wirkungslos. Ein Bloomberg-Bericht stellt fest, dass bestehende Inspektionsregelungen keine Güter mit doppelter Verwendungszweck erfassen.

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Mittelsmänner in China können daher ungestört Teile einkaufen und in den Jemen exportieren. Die chinesische Regierung weist die Vorwürfe, Lieferungen an die Huthis zu unterstützen, zurück. Man beteuert, die Ausfuhr solcher Güter stehe im Einklang mit den eigenen nationalen Gesetzen und internationalen Verpflichtungen. Die Inspektoren der UNO-Seemission sind zudem handlungsunfähig, da sie verdächtige Schiffe nicht stoppen oder durchsuchen dürfen.

Güter werden oft unter dem Deckmantel von "Betriebsausstattung" verschifft, um Kontrollen der jemenitischen Behörden zu umgehen. Erst im Oktober wurden laut Conflict Armaments Research (CAR) am Hafen von Aden Bauteile für eine ballistische Rakete beschlagnahmt. Diese Teile stammten von einer chinesischen Firma und waren im Hafen, der von der jemenitischen Regierung kontrolliert wird, gelandet.

Komplexe Schmuggelrouten und interne Struktur

Neben Seewegen nutzen die Huthis auch umfangreiche Land-Schmuggelrouten. Waren werden über die Vereinigten Arabischen Emirate und durch Oman transportiert. Auch in Dschibuti und Somalia sind Schmuggelaktivitäten der Huthis dokumentiert. Ex-US-Sonderbeauftragter Tim Lenderking betont den hohen Aufwand, der betrieben wird, um diese Netzwerke aufrechtzuerhalten.

Munition und Teile werden teilweise in Lastwagen versteckt, die eigentlich Obst und Gemüse transportieren. Die Transportmittel reichen von großen Schiffen und kleinen Booten über Tiere bis hin zum Transport auf menschlichen Rücken. Diese Flexibilität macht die Unterbindung der Lieferkette für gegnerische Kräfte extrem schwierig.

Die jemenitische Regierung selbst kann derweil kaum Gegenmaßnahmen ergreifen. Der Präsidialrat des Jemen besteht aus mehreren rivalisierenden Fraktionen. Diese interne Spaltung erschwert die Überwachung der Importe massiv, da verschiedene Kommandozentralen von unterschiedlichen Gruppen kontrolliert werden. Der jemenitische Aktivista Baraa Shiban bezeichnet diese Situation als Alptraum für jede effektive Staatsgewalt.

Autarke Waffenproduktion in strategischen Höhlen

Die eigentliche Montage der Waffen findet abseits der städtischen Zentren statt. Importierte Güter werden von den Huthis in Höhlen des jemenitischen Hochlands transportiert. In dieser abgelegenen Gebirgsregion findet die eigentliche Produktion und Zusammenstellung der Waffen statt. Satellitenüberwachung ist in diesem schwer zugänglichen Terrain nur eingeschränkt möglich.

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Das Tempo und Ausmaß dieser militärischen Aufrüstung haben selbst erfahrene Beobachter überrascht. Der britische Analytiker Fabian Hinz von Conflict Armaments Research (CAR) bestätigt die unerwartete Dynamik. Satellitenbilder und Intelligence-Daten deuten auf eine massive Intensivierung der Produktionskapazitäten hin, die auf eine langfristige strategische Autonomie hindeutet.

Die Huthis bauen abgewandelte Versionen iranischer Mittelstreckenraketen wie der "Cheibar Schekan" mit chinesischen Teilen. Wall Street Journal berichtete im Oktober über diese Entwicklung. Dieses Vorgehen ermöglicht es den Rebellen, ihr Waffenarsenal unabhängig von direkten Lieferungen aus Teheran zu erweitern und zu modernisieren.

Militärische Auswirkungen und geopolitische Folgen

Die Folgen dieser strategischen Unabhängigkeit zeigen sich in den jüngsten militärischen Konflikten. Im Oktober führte der bisher schwerste Angriff der Huthis auf den Flughafen Riad in Saudi-Arabien zu einem hohen Blutverhältnis. Bei diesem Angriff wurden zwölf Menschen getötet und hunderte weitere verletzt.

In den vergangenen Monaten trafen die Huthis mehrfach wichtige Flughäfen in Saudi-Arabien mit Raketen. Diese Angriffe demonstrieren die gesteigerte Reichweite und Präzision ihrer selbstgebauten Waffensysteme. Die Fähigkeit, ohne ständige externe Unterstützung operative Kapazitäten zu halten, festigt ihre Rolle als dominante Macht im Jemen.

Die Rebellen betrachten sich dabei nicht mehr als bloße Marionetten des Iran. Sie positionieren sich als die eigentlichen Herrscher des Jemen. Diese Selbstwahrnehmung korrespondiert mit der materiellen Unabhängigkeit von den iranischen Waffenspenderstrukturen der vergangenen Jahre.

Die Entwicklung markiert einen Wendepunkt in der regionalen Machtdynamik. Die Verlagerung der Lieferketten von Teheran nach Peking verändert die geopolitischen Abhängigkeiten im Nahen Osten fundamental. Die Huthis nutzen diese neue Konstellation, um ihre operative Autonomie gegen rivalisierende Kräfte im Jemen und im Ausland zu sichern.