Huthi-Angriff auf Aramco-Tower in Riad löst Eskalation aus

Huthi-Miliz trifft Aramco-Hochhaus in Riad. Saudi-Arabien reagiert mit Luftschlägen im Jemen. Opfer und Schaden im Detail.

Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz hat in der saudischen Hauptstadt Riad einen der bekanntesten Wolkenkratzer attackiert. Das Ziel des Angriffs war das Verwaltungsgebäude des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco. Nach Angaben des saudischen Energieministeriums trafen Trümmerteile das Hochhaus und verursachten dabei begrenzten Sachschaden.

Umfang der Zerstörung am Turm

Das markante Gebäude im zentralen Geschäftsbezirk von Riad weist sichtbare Schäden auf. Während offizielle Stellen von begrenzten Auswirkungen sprechen, zeigt ein im Internet verbreitetes Video deutlich schwerere Zerstörungen. Die Glasfassade des 34 Stockwerke hohen Aramco-Towers wurde über mehrere Etagen hinweg zerstört. Das Hochhaus gehört zu den berühmtesten Bauten der saudischen Hauptstadt.

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Kampfhandlungen und Schutzmaßnahmen

Bei dem Vorfall gab es nach Angaben von n-tv unter Berufung auf die dpa keine Toten oder Verletzten. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gab bekannt, dass Drohnen und Marschflugkörper abgefangen wurden. Diese Operationen fanden sowohl in Riad als auch im Süden des Landes statt. Der saudische Zivilschutz hat daraufhin Warnungen für die Hauptstadt herausgegeben.

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Schwere Gegenangriffe auf den Jemen

Saudi-Arabien reagierte mit massiven Luftangriffen auf Ziele im Jemen. Die Eskalation führte zu hohen Opferzahlen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa. Laut einem Sprecher des von den Huthi kontrollierten Gesundheitsministeriums stieg die Zahl der Todesopfer auf 33 Menschen. Darunter befanden sich 13 Kinder.

Historische Eskalation im Konflikt

Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Huthis geht bis ins Jahr 2015 zurück. Eine Waffenruhe, die 2022 vereinbart wurde, ist nun hinfällig. Die Kämpfe eskalierten erneut im Zuge des Iran-Krieges. Liegenschaften des Ölkonzerns Aramco sind dabei immer wieder Ziel von Huthi-Angriffen, die ihre Attacken in den vergangenen Monaten verstärkt haben.