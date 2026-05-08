Hungary's New Government Faces Challenges in EU, Migration, and Reforms

Hungary's new government, led by Péter Magyar, faces several challenges in its first days, including the need to implement reforms to avoid losing EU subsidies and the need to address the EU's concerns about corruption and the over-indebtedness of the country. The new government also has to decide whether to take the full amount of the EU's Corona-Recovery Fund or to focus on a smaller portion of it. Additionally, Hungary is facing criticism for its handling of the migration crisis and its lack of progress in reforming the asylum and migration system.

Der Regierungswechsel in Budapest sorgt europaweit für Aufatmen. In Fragen wie Migration und Erweiterung dürfte sich Ungarns Linie in der EU aber nicht stark ändern.

Zudem muss Ungarn zahlreiche Reformen in Windeseile umsetzen, um milliardenschwere EU-Subventionen nicht zu verlieren. Wer sich vor Augen führen möchte, wie stark Ungarn nach 16 Jahren Regierungszeit von Viktor Orbán isoliert ist, ziehe die Teilnahme am Erasmusprogramm als Beispiel heran. Seit mehr als drei Jahren sind Ungarns Hochschulen davon ausgeschlossen – die britischen Universitäten hingegen werden, obwohl das Vereinigte Königreich aus der EU ausgetreten ist, ab 2027 wieder Studierende via Erasmus empfangen können.

Die studentische Mobilität und die Forschungszusammenarbeit ungarischer Hochschulen mit dem Rest der Union sind nur ein vergleichsweise kleines Kapitel des langen Katalogs an Reformen, die der neue ungarische Ministerpräsident Péter Magyar abarbeiten muss. Vom Justizwesen über die Korruptionsbekämpfung bis zur Migrationspolitik hat Orbán seinem Nachfolger unzählige Probleme hinterlassen. All das droht Ungarn Milliarden an Zuschüssen aus Brüssel zu kosten. Höchste Priorität hat für Magyar der Zugriff auf rund 10,4 Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbaufonds.

Dieses Geld ist seit Jahren eingefroren, weil die Europäische Kommission zur Einsicht gekommen ist, dass seine ordnungsgemäße Verwendung in Ungarn nicht gewährleistet ist. Bis 31. August hat Ungarns neue Regierung Zeit, dieses Geld abzurufen. Dafür muss sie aber einen komplett neuen nationalen Plan für die Verwendung der Wiederaufbaumittel in Brüssel einreichen.

All das dauert, zumal die Vorhaben des nationalen Plans sich auch in entsprechenden ungarischen Gesetzen widerspiegeln müssen. Die Uhr tickt also. Für Magyar stellt sich nun eine heikle Frage. Soll er versuchen, die gesamten 10,4 Milliarden Euro loszueisen?

Oder soll er sich auf den Teil von 6,5 Milliarden Euro an Subventionen konzentrieren und auf die 3,9 Milliarden Euro an billigen Darlehen verzichten? Diese Frage hängt mit einem weiteren europäischen Problem zusammen, das Orbán Magyar hinterlassen hat. Ungarn befindet sich seit drei Jahren in einem Verfahren wegen übermäßigen Defizits. Mehrere Mitgliedstaaten, bekanntlich auch Österreich, stecken in so einem Defizitverfahren.

Ungarns Lage wird dadurch erschwert, dass die EU-Finanzminister im Februar beschlossen haben, dass Ungarn heuer mit der übermäßigen Neuverschuldung Schluss machen muss. Orbán teure Wahlgeschenke hängen nun wie ein Mühlstein am Hals der neuen Regierung. In einigen europapolitischen Schlüsselfragen dürfte die neue ungarische Regierung nicht sehr von der Linie der alten abweichen. Das betrifft vor allem Asyl und Migration.

Magyar hat während des Wahlkampfs betont, keine Aufnahme von Asylwerbern per EU-weitem Quotensystem zu akzeptieren. Das ist allerdings einer der Aspekte der Reform des Asyl- und Migrationssystems, die seit 2024 läuft. Zwar wird keinem Mitgliedstaat auch nur ein Flüchtling aus einem anderen Mitgliedstaat zwangsweise zugeteilt. Es gilt aber der Grundsatz verpflichtender Solidarität.

Wer einem unter außerordentlichen Migrationsdruck geratenden EU-Staat an der Außengrenze keine Asylwerber abnehmen will, muss Fachpersonal schicken oder 20.000 Euro an finanzieller Unterstützung pro Asylwerber, der quotenmäßig zu übernehmen wäre, einzahlen. Magyar ist in seiner Ablehnung dieses Deals nicht allein. Fast wortgleich hat sich auch Polens liberal-konservativer Ministerpräsident Donald Tusk geäußert. Am neuen „Solidaritäts-Pool“ werden Polen und Ungarn, sowie Tschechien und die Slowakei ziemlich sicher nicht teilnehmen.

Kritischer ist der große Rückstand Ungarns in mehreren technischen Fragen der Asyl- und Migrationsreform. So hat es Orbán unter anderem verabsäumt, die nötigen Schritte für die Reform des Eurodac-Fingerabdrucksystems der EU durchzuführen. Drei Milliarden Euro sind im Unionsbudget dafür reserviert, Ungarn hat seine Tranche davon bisher noch nicht in Anspruch genommen und die erforderlichen Tests des Systems nicht durchgeführt





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