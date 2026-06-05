Hundeattacke in Bad Loipersdorf: Zwei Menschen verletzt

Drei Rottweiler und ein Hirtenhund sind in Bad Loipersdorf entwichen und haben zwei Menschen verletzt. Die beiden Spaziergänger wurden Donnerstagabend im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld von insgesamt vier Hunden - drei Rottweilern und einem Hirtenhund - attackiert und mehrfach gebissen.

Drei Rottweiler und ein Hirtenhund sind in Bad Loipersdorf entwichen und haben zwei Menschen verletzt. Die beiden Spaziergänger wurden Donnerstagabend im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld von insgesamt vier Hunden - drei Rottweilern und einem Hirtenhund - attackiert und mehrfach gebissen.

Beide wurden ins Krankenhaus nach Fürstenfeld gebracht, hieß es seitens der Polizei. Die Hundebesitzer gaben an, dass die Tiere beim Öffnen der Haustür ins Freie gelangt seien. Die Hundehalter im Alter von 55 und 65 Jahren gaben gegenüber der Polizei an, dass sie gegen 20.00 Uhr von einer Feier nach Hause zurückgekommen seien. Dabei hätten die vier Hunde das Haus verlassen.

Sie liefen über eine Pferdekoppel sowie einen angrenzenden Maisacker zu einer Landesstraße, wo die Spaziergänger unterwegs waren. Trotz mehrfacher Zurufe, seien die Vierbeiner nicht zurück zu den Haltern gelaufen - im Gegenteil: Sie griffen die Fußgänger aus dem Bezirk Graz-Umgebung an. Eine 43-jährige Frau erlitt dabei mehrere Bissverletzungen am linken Bein sowie am rechten Oberarm. Ihr 45-jähriger Lebensgefährte wurde am linken Bein und linken Arm verletzt





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Hundeattacke Bad Loipersdorf Verletzte Hundebesitzer

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