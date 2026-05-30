Hunde im Sommer: Vierbeiner in Autos und auf Asphalt gefährdet

Die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN warnt vor der Gefahr für Hunde im Sommer. Sie warnen davor, Hunde bei warmem Wetter allein im Fahrzeug zurückzulassen und vor aufgeheiztem Asphalt.

Steigende Temperaturen im Sommer können für Hunde schnell zur Gefahr werden, besonders wenn sie in geparkten Auto s zurückgelassen werden. Die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN warnt davor, Hunde bei warmem Wetter allein im Fahrzeug zurückzulassen.

Die Temperaturen im Auto steigen innerhalb weniger Minuten stark an, selbst wenn das Fahrzeug im Schatten steht oder ein Fenster einen Spalt geöffnet bleibt. Bereits bei 20 Grad Außentemperatur kann es im Wageninneren nach rund 30 Minuten etwa 36 Grad heiß werden. Bei 28 Grad Außentemperatur seien es laut der Tierschutzorganisation bereits rund 44 Grad. Hunde könnten ihre Körpertemperatur hauptsächlich durch Hecheln regulieren, aber ab hohen Temperaturen funktioniere diese natürliche Kühlung nur noch eingeschränkt.

Im schlimmsten Fall drohe ein Hitzschlag. Die Organisation betont, dass weder ein Schattenparkplatz noch ein leicht geöffnetes Fenster ausreichen würden, um einen gefährlichen Hitzestau sicher zu verhindern. Hunde seien der Hitze in einem geschlossenen Fahrzeug oft hilflos ausgeliefert. Wer einen Hund in einem offensichtlich überhitzten Auto entdeckt, sollte zunächst versuchen, die Halterin oder den Halter ausfindig zu machen.

Bleibe das erfolglos, sollten Polizei oder Feuerwehr verständigt werden. Zeige das Tier bereits Anzeichen eines Hitzschlags - etwa extremes Hecheln, Zittern oder drohende Bewusstlosigkeit - könne schnelles Handeln entscheidend sein. Neben der Gefahr im Auto warnen die Tierschützer auch vor aufgeheiztem Asphalt. Dieser könne sich bereits an warmen Sommertagen stark erhitzen und zu Verbrennungen an den Pfoten führen.

Spaziergänge sollten deshalb möglichst in die frühen Morgen- oder Abendstunden verlegt werden. Besonders vorsichtig sollten Halterinnen und Halter bei kurznasigen Hunderassen wie Möpsen oder Französischen Bulldoggen sein. Diese könnten Hitze anatomisch bedingt schlechter ausgleichen. Wichtig sei außerdem, dass Hunde jederzeit Zugang zu frischem Wasser und einem kühlen Rückzugsort haben





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