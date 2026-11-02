Hunde-Geschwister Jack und Poppy: Von Verwahrlosung gerettet und wiedervereint

Die Hunde-Geschwister Jack und Poppy wurden ohne Futter und Wasser zurückgelassen und von der RSPCA gerettet. Acht Monate nach der Vermittlung gab es ein berührendes Wiedersehen.

Die Hunde-Geschwister Jack und Poppy wurden ohne Futter und Wasser zum Sterben zurückgelassen, bevor sie gerettet wurden. Die beiden Tiere waren in einem Haus eingesperrt worden, als die Tierschutz organisation RSPCA auf sie aufmerksam wurde. Acht Monate nach ihrer Vermittlung kam es nun zu einem berührenden Wiedersehen der Geschwister.

Als der Retter Anthony Joynes die Hunde Jack und Poppy entdeckte, bot sich ihm ein herzzerreißender Anblick. Die Tiere waren bis auf die Knochen abgemagert und litten unter schweren Hautproblemen. Ihr Zustand machte deutlich, wie lange sie ohne ausreichende Versorgung ausharren mussten.

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Schwerer Zustand der Hunde bei der Rettung

Joynes beschrieb die Tiere später mit deutlichen Worten: Sie hätten ausgesehen wie Skelette. Besonders Poppy befand sich in einem erschreckenden Zustand, der die Rettungskräfte schockierte. Trotz ihrer Schwäche suchten die Geschwister die Nähe zueinander.

Die Hunde waren ungewöhnlich still, spielten kaum und wirkten völlig erschöpft. Immer wieder lehnten sie sich aneinander, als würden sie sich gegenseitig Trost spenden. Sobald ein Mensch sie liebevoll streichelte, begannen ihre Schwänzchen zaghaft zu wedeln, was ein erstes Zeichen von Vertrauen war.

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Vermittlung und neues Zuhause für die Geschwister

Jack fand im Jahr 2023 ein neues Zuhause. Poppy folgte im Januar 2024 und wurde ebenfalls vermittelt. Die Geschwister mussten sich damit voneinander verabschieden, auch wenn die Trennung nicht endgültig war.

Solche Trennungen gehören zur Arbeit von Tierschutzorganisationen, die verwahrloste Tiere aufnehmen, versorgen und an geeignete Halter weitervermitteln. Ziel ist es, den Tieren nach schweren Erlebnissen Sicherheit, medizinische Behandlung und Geduld zu geben. Für viele Hunde beginnt dadurch ein völlig neuer Lebensabschnitt.

Berührendes Wiedersehen nach acht Monaten

Acht Monate nach ihrer Vermittlung organisierte die RSPCA ein Wiedersehen der Geschwister. Poppy lief sofort zu ihrem Bruder und begann ausgelassen mit ihm zu spielen. Diese Szene zeigte deutlich, wie sehr sich beide Hunde verändert hatten.

Besonders bemerkenswert ist das Verhalten der Hündin, denn Poppy ist anderen Hunden gegenüber normalerweise eher zurückhaltend. Auch Retter Anthony Joynes war bei dem Treffen dabei und zeigte sich überrascht, wie stark sich seine früheren Schützlinge entwickelt hatten. Aus zwei schwer kranken und verängstigten Tieren waren lebhafte Hunde geworden, die Vertrauen gefasst hatten.