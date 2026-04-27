Hund sucht liebevolles Zuhause – TierQuarTier Wien bietet Schutz und Vermittlung

Ein freundlicher Hund wartet im TierQuarTier Wien auf ein neues Zuhause. Das TierQuarTier bietet zudem Platz für viele weitere Tiere und sorgt für deren medizinische Versorgung und Vermittlung.

Ein liebenswerter Hund sucht ein neues Zuhause und wartet im TierQuarTier Wien auf eine liebevolle Familie. Der Rüde hat sich gut entwickelt und zeigt, dass er das Potenzial für eine wunderbare Bindung zu seinen zukünftigen Besitzern hat.

Anfangs begegnet er neuen Menschen mit einer gewissen Vorsicht, was jedoch völlig normal ist und zeigt, dass er ein sensibles Wesen ist. Es braucht Zeit und Geduld, um sein Vertrauen zu gewinnen, aber wer ihm diese Zeit schenkt, wird mit einem treuen und anhänglichen Begleiter belohnt. Mit ruhiger und verständnisvoller Herangehensweise offenbart er seine freundliche und zugängliche Seite und sucht aktiv die Nähe zu seinen Bezugspersonen.

Er ist ein Hund, der sich gerne an seinen Menschen orientiert und von dessen Führung profitiert. Das TierQuarTier Wien bietet auf beeindruckenden 9.700 Quadratmetern eine vorübergehende Bleibe für bis zu 150 Hunde, die in Wien entlaufen, herrenlos gefunden, beschlagnahmt oder abgegeben wurden. Zusätzlich zu den Hunden werden auch rund 300 Katzen und eine Vielzahl von Kleintieren hier versorgt. Die Einrichtung in der Süßenbrunner Straße 101 im 22.

Bezirk stellt sicher, dass alle Tiere während ihres Aufenthalts bestmöglich medizinisch betreut, gepflegt und umsorgt werden. Ein engagiertes Team von Tierärzten, Pflegern und Betreuern arbeitet unermüdlich daran, dass es den Tieren an nichts fehlt und sie optimal auf ihr neues Leben vorbereitet werden. Die medizinische Versorgung umfasst regelmäßige Untersuchungen, Impfungen, Entwurmungen und gegebenenfalls notwendige Behandlungen. Die Pflege beinhaltet nicht nur die tägliche Reinigung der Gehege, sondern auch die Fellpflege, Krallenpflege und die Bereitstellung von artgerechter Beschäftigung.

Ziel ist es, die Tiere nicht nur gesund zu halten, sondern auch ihr Wohlbefinden zu steigern und sie bestmöglich auf die Herausforderungen des Lebens in einem neuen Zuhause vorzubereiten. Die Vermittlung eines Tieres ist jedoch ein sorgfältiger Prozess, der Zeit und Aufmerksamkeit erfordert. Es ist wichtig, dass Tier und neuer Besitzer zueinander passen und eine harmonische Beziehung aufbauen können. Aus diesem Grund werden potenzielle Adoptanten nicht sofort ausgewählt.

Stattdessen sind in der Regel mehrere Besuche im TierQuarTier Wien erforderlich, um das Tier kennenzulernen und eine gegenseitige Einschätzung zu ermöglichen. In den meisten Fällen dürfen Hunde erst beim zweiten oder dritten Termin ausziehen, um sicherzustellen, dass die Entscheidung reiflich überlegt wurde und die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Integration in die neue Familie stimmen. Das Vergabeteam steht Interessenten bei Fragen und Anliegen jederzeit zur Verfügung und berät sie umfassend über die Bedürfnisse des jeweiligen Tieres.

Die Kontaktaufnahme erfolgt bevorzugt per E-Mail, um eine effiziente Bearbeitung der Anfragen zu gewährleisten. Die Mitarbeiter des Vergabeteams legen großen Wert darauf, dass jedes Tier in ein liebevolles und verantwortungsbewusstes Zuhause vermittelt wird, in dem es ein glückliches und erfülltes Leben führen kann. Die Suche nach dem perfekten Zuhause ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Tiere im TierQuarTier Wien nicht nur vorübergehend versorgt werden, sondern langfristig ein liebevolles und stabiles Umfeld finden





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