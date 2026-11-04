Hund Flash rettet Mann aus kaltem Bach in Hinterbrühl

Der dreijährige Retriever Flash entdeckte einen bewusstlosen Mann im Mödlingbach in Hinterbrühl und verhinderte so einen tödlichen Vorfall. Die Feuerwehr und das Rote Kreuz bargen den Verletzten erfolgreich aus dem eiskalten Wasser.

Der dreijährige Hund Flash zeigte bei einer Rettungsaktion in Hinterbrühl außergewöhnliche Instinkte und rettete damit das Leben eines verunglückten Mannes. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend, dem 3. November, als der Besitzer Mani mit seinem Vierbeiner in der Nähe des Mödlingbads spazieren ging. Flash entdeckte den bewusstlosen und verletzen Mann im Bachbett und alarmierte damit effektiv seinen Halter und die rettenden Dienste.

Details der Rettung am 3. November

Gegen 19.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hinterbrühl zur Menschenrettung in die Parkstraße alarmiert. Der Einsatzleiter Franz Sittner betonte später, dass die Dunkelheit und die eiskalten Temperaturen im Mödlingbach die Situation extrem gefährlich gemacht hätten. Ohne die schnelle Entdeckung durch Flash bestünde eine hohe Gefahr eines tragischen Ausgangs gewesen.

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Einsatzstärke der Rettungskräfte

Gemeinsam mit dem Roten Kreuz gelang es den Einsatzkräften, den Verletzten mithilfe einer Korbtrage und einer Seilsicherung aus dem Bach zu bergen. Insgesamt standen sechs Fahrzeuge und 22 Helfer im Einsatz, um die Operation sicher durchzuführen. Der Verunglückte war aus bislang unbekannter Ursache in den Bach gestürzt und lag schwer verletzt da, kaum ansprechbar.

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Ehrenamtliches Engagement des Besitzers

Besonders bemerkenswert ist, dass Mani selbst Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr in einer anderen Ortschaft ist. Diesmal war er jedoch nicht als Feuerwehrmann im Einsatz, sondern mit seinem vierbeinigen Begleiter zu Fuß unterwegs. Flash ist speziell für solche Szenarien ausgebildet, was seine Reaktion im entscheidenden Moment erklärte. Die Kombination aus Training und Natur instinct half, Leben zu retten.

Folgen und zukünftige Entwicklungen

Die genaue Ursache für den Sturz des Mannes bleibt weiterhin unklar. Die Rettungskräfte konnten den Verletzten jedoch erfolgreich aus dem kalten Wasser befreien und versorgen. Dieser Vorfall unterstreicht die wichtige Rolle von gut ausgebildeten Diensthunden in Notfallsituationen im Freien. Die lokale Bevölkerung und die Einsatzkräfte würdigen das schnelle Handeln des Tieres und die kooperative Arbeit der Organisationen.