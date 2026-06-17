ORF-Moderator Rainer Pariasek und Experte Andreas Herzog liefern sich während der WM-Übertragung einen lockeren Wortwechsel über Trikots und vergangene Fußballmomente.

Zwar war die Leistung auf dem Platz noch ausbaufähig, doch abseits des Geschehens sorgten ORF -Moderator Rainer Pariasek und Experte Andreas Herzog für einige humorvolle Momente.

Vor dem Spiel fragte Pariasek den ehemaligen ÖFB-Kapitän: "Juckt es dich?

" Herzog antwortete mit einem Schmunzeln: "Das kannst du aber laut sagen. Die können alle froh sein, dass ich kein Leiberl anhabe. Die würden mich nicht mehr vom Platz runterkriegen, das wäre meine dritte WM.

" Pariasek ließ nicht lange auf sich warten und hakte mit einem Augenzwinkern nach: "Glaubst, hätten sie ein Leiberl in deiner Größe? " Wie es sich für eine gelungene verbale Wuchtel gehört, lachten beide herzlich. "Du bist ein netter Kerl, danke! ", erwiderte der 103-malige ÖFB-Spieler, der nicht mehr ganz so schlank ist wie in seiner aktiven Zeit, ebenfalls mit einem Augenzwinkern.

Doch Herzog ließ es nicht bei diesem einen Scherz bewenden. Als Pariasek erklärte, dass Österreich bei der WM 1954 sein Auftaktspiel mit 1:0 gegen Schottland gewonnen hatte, konterte Herzog schmunzelnd: "Das hast du schon miterlebt.

" Dieser Austausch fand im Rahmen der Berichterstattung zur Fußball-Weltmeisterschaft in Amerika statt, wo auch zwei Fans aus Oberösterreich zu Wort kamen, die ihre Erlebnisse und die besondere Stimmung vor Ort schilderten. Die lockeren Sprüche zwischen Moderator und Experte boten eine willkommene Auflockerung, während die sportliche Leistung der Mannschaft auf dem Platz laut des Eingangs noch Verbesserungspotenzial hatte.

Die Sendung zeigte, wie Fußballübertragungen nicht nur durch das Spiel selbst, sondern auch durch die charismatische Präsentation und den humorvollen Umgang der Beteiligten geprägt werden. Andreas Herzog, der als einer der bekanntesten österreichischen Fußballpersönlichkeiten gilt, bewies einmal mehr seine spontane und selbstironische Art. Die Frage nach dem "Leiberl" - ein umgangssprachlicher Begriff für Trikot - spielte sympathisch auf seinen etwas faltigeren Körperbau im Vergleich zu seiner aktiven Karriere an.

Die anschließende Retourkutsche bezüglich des WM-Spiels von 1954 war ein weiterer Beleg für den schnellen Wortwitz, den beide zeigten. Solche Momente tragen dazu bei, dass Sportsendungen eine persönliche Note erhalten und über das reine Spielgeschehen hinausgehen. Die Erwähnung der oberösterreichischen Fans unterstrich zudem die internationale Dimension des Turniers und wie es Menschen aus verschiedenen Regionen verbindet. Insgesamt war es ein lebendiger Ausschnitt aus einer Fußballsendung, in der Humor und Fachexpertise eine gelungene Mischung eingingen





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