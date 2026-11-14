Humanoide Roboter in Österreich: Physical AI bringt Industrie in neue Ära

Eine neue Studie von AWS und Strand Partners prognostiziert den Durchbruch von Physical AI. Humanoide Roboter wie der Workmate von Iono Robotics könnten die österreichische Fertigung revolutionieren.

Die österreich ische Industrie steht vor dem Beginn eines neuen Automatisierungsschritts. Durch den kombinierten Einsatz von künstlicher Intelligenz, fortschrittlicher Elektronik, Hydraulik und leistungsfähigen Netzwerken mit durchgehender Internetverbindung verwandeln sich Roboter von bloßen Maschinen in smarte Systeme. Diese technologische Entwicklung ermöglicht es den autonomen Einheiten, Waren eigenständig durch Fabrikhallen zu bewegen und notwendige Tätigkeiten ohne direkte menschliche Anweisungen auszuführen.

AWS Studie bestätigt baldigen Durchbruch

Direkt nach den jüngsten Marktdaten ist ein signifikanter Wandel im Bereich der industriellen Automation absehbar. Eine im Jahr 2024 veröffentlichte Studie von Amazon Web Services (AWS), die gemeinsam vom Forschungsinstitut Strand Partners bei 4.420 Unternehmen in 20 Ländern durchgeführt wurde, zeigt die enormen Erwartungen auf. 36 Prozent der befragten Branchenexperten sind überzeugt, dass der Durchbruch der sogenannten Physical AI bereits im Lauf der nächsten zwei Jahre erfolgen wird. Noch gewichtiger ist die Erwartungshaltung für den mittelfristigen Horizont: Innerhalb von fünf Jahren geht ein Großteil von 76 Prozent von einem flächendeckenden Einsatz aus.

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Potenziale in Produktion und Logistik

Die Befragten sehen das größte Nutzungspotenzial in der Produktion und der Automobilindustrie. Direkt gefolgt werden diese Bereiche von der Logistik, der Lagerhaltung sowie dem Handel. Auch das Gesundheitswesen, insbesondere der Pflegesektor, wird von 36 Prozent der Befragten als profitabler Bereich genannt. Die anthropomorphe Bauweise humanoider Roboter ist dabei kein rein ästhetisches Element. Sie gewährleistet, dass die Maschinen in Umgebungen operieren können, die ursprünglich auf den Menschen ausgelegt sind, und erhöht so die akzeptierte Vertrauenswürdigkeit im täglichen Umgang.

Kostenreduktion durch Roland Berger Analyse

Die wirtschaftlichen Treiber für diese Veränderung sind klar definiert. Eine im April veröffentlichte Studie von Roland Berger berechnet die Betriebskosten für solche Systeme auf rund zwei Dollar pro Stunde. Thomas Kirchstein, Partner bei Roland Berger, hebt hervor, dass dies eine große Chance darstellt, auch arbeitsintensive Produktion wieder wirtschaftlich nach Europa zu holen. Europa verfüge über die notwendigen technologischen Fähigkeiten, um künftig von humanoiden Robotern zu profitieren. Fehlend sei jedoch noch die Entschlossenheit, in eigene Wertschöpfungsketten zu investieren und die Skalierung schnell voranzutreiben.

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Herausforderungen zwischen Technologie und Markt

Trotz weit fortgeschrittener Technik klafft eine erhebliche Lücke zwischen den technischen Möglichkeiten und der wirtschaftlichen Umsetzung. Diese Hürde setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen: Es mangelt an Kunden, die bereit sind, in die neue und teure Technologie zu investieren. Zudem fehlen ausreichendes Kapital für die Weiterentwicklung, qualifizierten Fachkräfte sowie klare gesetzliche Regeln. Hinzu kommt eine strukturelle Abhängigkeit von internationalen Lieferketten. Zahlreiche essentielle Komponenten wie Halbleiter, Sensoren und Motoren stammen derzeit noch aus China, was die lokale Unabhängigkeit erschwert.

Marktpotenzial und Iono Robotics Vorreiterrolle

Die wirtschaftlichen Erwartungen an Physical AI sind global enorm. Einer Studie von Strategy&PwC zufolge beläuft sich das globale Marktpotenzial bis 2030 bereits auf rund 430 Milliarden Euro, angeführt vom autonomen Fahren mit knapp 170 Milliarden Euro. Unmittelbar dahinter folgen die Industrierobotik und humanoide Roboter mit knapp 137 Milliarden Euro. Laut McKinsey könnte der wirtschaftliche Wertbeitrag bis 2040 sogar eine Billion Dollar übersteigen. Österreich ist in diesem Wettbewerb nicht abgehängt. Das Land zählt bei industriellen Robotern zur Weltspitze. Siebenundfünfzig Prozent aller heimischen Start-ups sind technologieorientiert. Dazu gehört Iono Robotics aus Linz, das kürzlich seinen ersten marktreifen humanoiden Roboter Workmate vorstellte. Dieser innovativen Maschine ist ein integrierter Drohnenstart im Kopf inhärent. Die Serienproduktion des Systems ist für den Start in zwei Jahren geplant.